Stato Maggiore delle Forze Armate: "La risposta dell'Iran sarà più schiacciante in caso di errore da parte del nemico"

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna, lo Stato Maggiore delle Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran ha emesso una dichiarazione mettendo in guardia contro qualsiasi cospirazione o azione minacciosa da parte degli Stati Uniti e del regime sionista, e ha annunciato che la Repubblica Islamica dell'Iran è pronta a contrastare qualsiasi minaccia senza alcuna moderazione.

Nella dichiarazione, pubblicata oggi (sabato), rivolta agli Stati Uniti e al regime sionista, si legge: "Smettetela con le cospirazioni e le calunnie contro il potente e invincibile Iran".

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran ha inoltre specificato: "In caso di qualsiasi errore di calcolo, ciò che nella precedente guerra di 12 giorni ha impedito l'esecuzione di un'operazione su vasta scala non si ripeterà più".

La dichiarazione ha anche sottolineato: "Se si presentasse una situazione simile al passato, la risposta dell'Iran sarà accompagnata da nuove sorprese e azioni, che saranno molto più intense e distruttive del passato".