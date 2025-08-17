La ferma posizione del Pakistan contro il sinistro piano della "Grande Israele"

Il Pakistan, rifiutando categoricamente le recenti dichiarazioni del Primo Ministro del regime sionista sulla formazione del cosiddetto "Grande Israele", ha definito queste idee "illegali e provocatorie". Secondo l'agenzia di stampa Ahl-ul-Bayt (AS) - ABNA - il Ministero degli Affari Esteri del Pakistan ha dichiarato in un comunicato: "Tali dichiarazioni violano palesemente il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e le pertinenti risoluzioni sulla Palestina, e dimostrano l'intenzione del regime sionista di consolidare la sua occupazione illegale e ignorare tutti gli sforzi della comunità internazionale per una pace e stabilità durature nella regione."