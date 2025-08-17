  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

La ferma posizione del Pakistan contro il sinistro piano della "Grande Israele"

17 agosto 2025 - 13:10
News ID: 1717634
Source: ABNA24
La ferma posizione del Pakistan contro il sinistro piano della "Grande Israele"

Il Pakistan, rifiutando categoricamente le recenti dichiarazioni del Primo Ministro del regime sionista sulla formazione del cosiddetto "Grande Israele", ha definito queste idee "illegali e provocatorie". Secondo l'agenzia di stampa Ahl-ul-Bayt (AS) - ABNA - il Ministero degli Affari Esteri del Pakistan ha dichiarato in un comunicato: "Tali dichiarazioni violano palesemente il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e le pertinenti risoluzioni sulla Palestina, e dimostrano l'intenzione del regime sionista di consolidare la sua occupazione illegale e ignorare tutti gli sforzi della comunità internazionale per una pace e stabilità durature nella regione."

Il Ministero degli Esteri pakistano ha sottolineato che "la comunità internazionale deve respingere completamente tali nozioni provocatorie e compiere passi immediati ed efficaci per prevenire le azioni destabilizzanti del regime sionista e porre fine ai crimini e alle atrocità continue contro il popolo palestinese."

In questo comunicato, il Pakistan ha ribadito il suo pieno sostegno ai diritti legittimi del popolo palestinese, in particolare il diritto all'autodeterminazione e alla formazione di uno stato palestinese indipendente, sostenibile e unificato, basato sui confini precedenti al 1967, con Gerusalemme Est come capitale.

Your Comment

You are replying to: .
captcha