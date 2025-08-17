La ferma posizione del Pakistan contro il sinistro piano della "Grande Israele"

Il Ministero degli Esteri pakistano ha sottolineato che "la comunità internazionale deve respingere completamente tali nozioni provocatorie e compiere passi immediati ed efficaci per prevenire le azioni destabilizzanti del regime sionista e porre fine ai crimini e alle atrocità continue contro il popolo palestinese."
In questo comunicato, il Pakistan ha ribadito il suo pieno sostegno ai diritti legittimi del popolo palestinese, in particolare il diritto all'autodeterminazione e alla formazione di uno stato palestinese indipendente, sostenibile e unificato, basato sui confini precedenti al 1967, con Gerusalemme Est come capitale.
