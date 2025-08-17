Senza armi e resistenza, l'invasione israeliana del Libano non avrà limiti.

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna, "Mojtaba Amani", l'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran a Beirut, ha dichiarato in un'intervista con la rete di notizie Al-Alam: "L'Iran è fermamente e risolutamente al fianco del Libano e del suo popolo e non fa distinzioni tra una comunità e l'altra".

Ha sottolineato che il sostegno dell'Iran al Libano non è solo uno slogan, ma una realtà tangibile, e che l'Iran sta al fianco degli oppressi, garantisce la sovranità della resistenza e del popolo, e offre il suo aiuto a chiunque ne abbia bisogno.

Il testo completo dell'intervista di Al-Alam nel programma "Ospite e Dialogo" con Mojtaba Amani, ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, è il seguente:

La visita di Larijani a Beirut e i suoi messaggi politici

Al-Alam: Nel contesto della decisione del governo libanese di monopolizzare le armi nelle mani dello Stato, una decisione volta a fare pressione sulla resistenza per disarmarla secondo un calendario specifico e in linea con le intenzioni di Israele, si è svolta la visita del signor Larijani, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, a Beirut. Questa visita conteneva diversi messaggi importanti. Inizio la mia domanda analizzando i messaggi della visita del signor Larijani, la sua prima a Beirut da quando ha assunto questa carica. Quali messaggi ha trasmesso questa visita?

Ambasciatore iraniano a Beirut: Il dottor Larijani è venuto a Beirut in un momento opportuno, perché il nemico sionista cerca di presentarsi come vincitore per ottenere, attraverso i media e la politica, ciò che non è riuscito a ottenere militarmente in guerra. Il nemico sionista cerca di presentarsi come vincitore usando i media, la politica e le azioni aggressive, come se avesse raggiunto una vittoria nella regione. Allo stesso tempo, cerca di instillare un senso di sconfitta, sia in Iran, in Libano o a Gaza - (cioè) su tutti i fronti in cui Netanyahu stesso ha scatenato guerre su più fronti.

Senza armi e resistenza, l'invasione israeliana del Libano non avrà limiti

In mezzo alla propaganda di questi media devianti e fuorvianti, questa visita ha inviato un messaggio chiaro all'Iran e al Libano: né l'Iran, né Hezbollah, né la Palestina sono sconfitti, ma siamo noi i vincitori, perché il nemico non ha raggiunto i suoi obiettivi e noi siamo ancora saldi e stabili.

Netanyahu potrebbe cercare di dire che abbiamo colpito molti comandanti in Libano, Palestina e Iran, ma questa non è una vittoria vera e reale. "Israele" spera che questo tipo di retorica influenzi il popolo iraniano. Tuttavia, nonostante tutti gli attacchi israeliani contro di noi e nonostante tutti i rapporti, le analisi e le pressioni, il popolo iraniano è completamente dietro il proprio governo, e questo è un colpo durissimo per l'America e Israele.

L'Iran, con il suo governo e il suo popolo, è saldo e risoluto, come noi desideriamo e come vediamo pienamente in Libano.

Il simbolismo della visita di Larijani in Libano

Al-Alam: Il popolo iraniano ha di fatto inviato il messaggio più forte durante l'aggressione contro il loro paese. Hanno inviato il messaggio più forte all'America, a "Israele" e all'Occidente, sottolineando che sono uniti e compatti dietro il loro governo e che il senso di nazionalità iraniana va oltre qualsiasi divergenza interna... Nel contesto di queste continue minacce da parte di "Israele", dell'America e dell'Occidente, il dottor Larijani, in qualità di capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale dell'Iran, ha scelto il Libano come sua prima destinazione dopo aver assunto questo incarico. Qual è l'importanza di scegliere il Libano come prima destinazione del suo viaggio?

Ambasciatore iraniano a Beirut: In primo luogo, il dottor Larijani era precedentemente consigliere della Guida Suprema e nella sua attuale posizione è il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale e il rappresentante della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica in questo consiglio. Ciò significa che la sua presenza qui (a Beirut) porta con sé il sostegno diretto della Guida Suprema e ha un simbolismo speciale. È chiaro che la Guida Suprema della Rivoluzione Islamica ha sempre avuto una speciale attenzione e cura per il Libano, per la sua posizione e per la posizione della resistenza.

La visita del dottor Larijani è in linea con le tendenze e gli approcci dei funzionari di alto rango iraniani. Questo è ciò che - data la grande responsabilità del dottor Larijani come ex presidente del parlamento e consigliere della Guida Suprema - distingue questa visita dalle altre visite diplomatiche. Questo approccio conferisce a questa missione diplomatica una natura diversa, specialmente in Libano.

I risultati degli incontri con i leader libanesi

Al-Alam: Signor Ambasciatore, questa missione ha portato messaggi importanti. Tuttavia, ha affrontato molte sfide, specialmente dopo la campagna mediatica fuorviante in Libano e all'estero sul ruolo dell'Iran e sugli obiettivi di questa visita. Come valuta i risultati di questo viaggio e degli incontri del dottor Larijani con il presidente, il presidente del parlamento e il primo ministro libanese?

Ambasciatore iraniano a Beirut: Il presidente Joseph Aoun, il primo ministro Nawaf Salam e il presidente del parlamento Nabih Berri avevano delle preoccupazioni. Durante gli incontri, la discussione sulla posizione dell'Iran è stata franca e il dottor Larijani ha spiegato ai funzionari libanesi i dettagli dell'aggressione di "Israele" e della guerra di dodici giorni (contro l'Iran). Ha spiegato che quattro o cinque giorni dopo l'inizio della guerra, la parte israeliana si è trovata in una situazione difficile e ha chiesto ad altre parti di aiutarla a uscirne.

Come sapete, l'undicesimo giorno di questa guerra, l'America è intervenuta e ha bombardato le strutture iraniane, presumibilmente per porre fine al conflitto. Ma l'Iran ha risposto all'attacco americano e il dodicesimo giorno della guerra, nelle ore finali, ha inflitto colpi dolorosi a "Israele".

Per quanto riguarda la preoccupazione (cosiddetta) dell'interferenza iraniana, il dottor Larijani ha detto in una conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente del parlamento Nabih Berri: "Non vi abbiamo portato un piano o una richiesta. Piuttosto, abbiamo esperienze che abbiamo trasferito, e la nostra esperienza è nel trattare con il regime sionista. La nostra esperienza conferma che se il regime sionista vede che voi siete soli, senza armi e senza resistenza, non ci sarà alcun limite a fermare la sua invasione".

Questo discorso esplicito è stato scambiato con il presidente e il primo ministro, mentre l'incontro con il presidente del parlamento aveva una natura diversa.

Le dimensioni regionali e internazionali della visita di Larijani

Al-Alam: Ciò significa che i messaggi del dottor Larijani e i messaggi della Repubblica Islamica dell'Iran in questa visita non sono diretti solo al Libano, ma hanno anche dimensioni regionali e internazionali. È corretto?

Ambasciatore iraniano a Beirut: Sì, questo argomento ha anche una doppia dimensione. "Israele" ha attaccato il Libano e l'Iran e abbiamo una posizione comune al riguardo. Entrambi i paesi sono stati sottoposti a un attacco devastante da parte di "Israele", e in entrambi i paesi ci sono stati martiri e gli edifici di entrambi i paesi sono stati distrutti. Questa guerra ha ampie dimensioni regionali e lo Yemen, l'Iraq, la Cisgiordania, Gaza, l'Iran e il Libano vi hanno tutti partecipato.

La difesa congiunta di Iran e Libano

Al-Alam: L'Iran e l'Iraq hanno firmato un accordo di sicurezza e difesa congiunta prima che il signor Larijani arrivasse a Beirut. Indipendentemente dai dettagli di questo accordo, se una guerra o un'aggressione venisse imposta al Libano da Israele, ciò significherebbe che la Repubblica Islamica è interessata e presta attenzione alla difesa militare del Libano?

Ambasciatore iraniano a Beirut: Questa è una frase importante al momento giusto. Le idee dell'Iran, del Libano, di Hezbollah e degli interessati a questo argomento esistevano prima della guerra di Israele contro l'Iran. Ma se le equazioni e le decisioni prenderanno una forma diversa, non lo so. L'equazione è cambiata, ma le decisioni esistenti cambieranno? Il cambiamento nell'equazione può richiedere un cambiamento nella decisione e forse influenzerà nel modo consueto.

Sia prima che dopo l'attacco all'Iran, il sostegno dell'Iran alla resistenza sarà definitivo, finale e irreversibile. Tuttavia, la questione su cui si decide è diversa e richiede decisioni e coordinamenti speciali a seconda dei casi.

La posizione dell'Iran sulle armi della resistenza libanese

Al-Alam: Dato l'approccio dell'Iran alla questione delle armi della resistenza e la decisione del governo libanese di disarmare la resistenza, come vede questo argomento come posizione della Repubblica Islamica dell'Iran, soprattutto dopo aver ascoltato le parole del presidente e del primo ministro libanese a questo riguardo?

Ambasciatore iraniano a Beirut: Ho capito che c'è una logica chiara sul fatto che le armi debbano essere esclusivamente nelle mani del governo, ma il modo in cui questa decisione viene attuata dipende dalla discussione e dal dialogo tra le parti interessate. La questione della sicurezza nazionale del Libano è diversa da molti altri paesi, poiché le diverse capacità esistenti sulla scena libanese sono ben note.

Secondo il diritto internazionale, se un governo non è in grado di proteggere il proprio popolo da un attacco di un governo vicino, la resistenza diventa naturalmente e legalmente legittima. Tuttavia, quando un governo forte è in grado di raccogliere le armi e tenerle sotto il proprio controllo, la situazione è diversa.

Il punto importante in queste discussioni è che la questione dell'armamento del Libano deve essere oggetto di consenso tra le diverse parti, in modo che si siedano, discutano e prendano le loro decisioni. Questo è ciò che accade all'interno del Libano e il Libano prende le proprie decisioni e l'Iran le sostiene. Tuttavia, abbiamo esperienze nel trattare con "Israele" e trasmettiamo queste opinioni in modo che il Libano non sia esposto a un grande pericolo. Ciò richiede una discussione reale e continua per raggiungere il risultato desiderato.

Comunicazione con Hezbollah sulla resistenza armata

Al-Alam: Come avete discusso e esaminato questo argomento nell'incontro con Sua Eminenza Sheikh Naim Qassem, il segretario generale di Hezbollah?

Ambasciatore iraniano a Beirut: Quando lo abbiamo incontrato, il dottor Larijani ha discusso e dialogato su questo argomento. La posizione è chiara e Sua Eminenza il Segretario Generale di Hezbollah ne è ben consapevole, poiché è una delle parti coinvolte in questa discussione. Siamo costantemente in contatto con Sua Eminenza Sheikh Naim Qassem e Hezbollah e sono a conoscenza delle nostre posizioni, ma forse era necessario trasmettere queste posizioni e i nostri punti di vista anche alle altre parti.

Lo stato della resistenza e il livello di pazienza strategica

Al-Alam: Dopo l'incontro con lo sceicco Naim Qassem, cosa avete percepito riguardo allo stato e alla realtà della resistenza oggi - nonostante tutte le pressioni e i colpi pesanti che ha subito, e nonostante le pesanti perdite e le grandi sfide e pericoli sia da parte di Israele che dall'America, e anche le minacce (dai confini) orientali attraverso i gruppi armati? Come avete valutato la sua valutazione dello stato e della realtà della resistenza?

Ambasciatore iraniano a Beirut: Dato che non sono una persona nuova in Libano e leggo e guardo, (la resistenza è pronta). Ovviamente il regime sionista afferma di aver ottenuto una vittoria completa sulla resistenza. Prima di rispondere a questa domanda, vorrei sottolineare che nei primi giorni dopo l'accordo di cessate il fuoco, un ambasciatore europeo è venuto all'ambasciata e ha affermato che "Israele" aveva distrutto l'80% delle armi di Hezbollah. Ho detto all'ambasciatore che se Israele avesse distrutto l'80% delle armi, non avrebbe lasciato il resto per arrivare a un accordo (di cessate il fuoco). Hezbollah, secondo la nostra comprensione e i nostri contatti politici, è in uno stato di prontezza. Non sono un esperto militare, ma vedo che hanno un morale alto e sono pienamente preparati. Tuttavia, secondo la comprensione politica, esiste un governo libanese che ha concordato indirettamente con "Israele" che non ci sarebbero state violazioni (dell'accordo di cessate il fuoco). La resistenza è stata paziente di fronte a queste violazioni (del cessate il fuoco da parte del regime israeliano) per non essere la parte che inizia, e il Comitato dei Cinque ha garanzie in merito e sta svolgendo il suo ruolo.

Questa pazienza da parte della resistenza è considerata una pazienza strategica in modo che tutte le parti capiscano che il regime sionista non rispetta firme, decisioni o impegni. Questa comprensione deve essere trasmessa a persone e parti che potrebbero avere idee sbagliate sul regime sionista nella regione.

Relazioni con tutte le componenti libanesi

Al-Alam: Alcuni gruppi libanesi si lamentano che i vostri rapporti sono limitati a Hezbollah. Qual è la sua risposta a questa affermazione? I vostri rapporti sono con tutte le componenti libanesi o solo con Hezbollah?

Ambasciatore iraniano a Beirut: Ogni settimana, sono in contatto con molte persone qui. Solo per vostra informazione, quasi una o due volte al mese, persone che scrivono contro di noi ogni giorno vengono a trovarmi. Ci incontriamo e discutiamo in modo trasparente e io rispondo a loro con informazioni e un approccio aperto. Abbiamo un approccio aperto.

Recentemente abbiamo tenuto una riunione con la partecipazione di oltre 120 persone, tra cui deputati, funzionari politici e leader di partiti di diversi gruppi libanesi, tra cui sciiti, sunniti, cristiani, drusi e alauiti, e le loro figure di spicco erano presenti. Le porte della nostra ambasciata sono aperte a tutte le componenti libanesi e io personalmente sono pronto a incontrare tutte le parti che sono disposte a incontrarci.

Alcune persone e partiti non hanno il permesso per questo incontro, o non hanno il permesso di incontrare o pubblicare foto con l'ambasciatore iraniano. Rispetto questo. Sono pronto e desideroso di incontrare, ma quando non c'è contatto con alcune persone, non significa che io abbia rifiutato l'incontro - no, sono pronto.

Abbiamo molti contatti con tutti i gruppi libanesi - partiti, religioni, sette e gruppi.

Il messaggio dell'Iran al governo e al popolo libanese

Al-Alam: Signor Ambasciatore, il Libano sta attraversando una fase difficile a causa delle grandi cospirazioni regionali e internazionali contro la stabilità della resistenza. Quale messaggio ha per il governo e il popolo del Libano?

Ambasciatore iraniano a Beirut: Il governo libanese sa quanto amiamo il Libano. Abbiamo offerto molti progetti per servire il Libano e il suo popolo, indipendentemente dalla prospettiva settaria. Il giorno dopo il mio arrivo a Beirut, Sua Eminenza (il martire) Sayyid (Hassan Nasrallah) mi ha chiesto di dare seguito. Ha detto: "Ho promesso di fornire carburante gratuito dall'Iran e se lo ritenete opportuno, date seguito alla questione." Sono andato e abbiamo fornito una grande quantità e 600.000 tonnellate di carburante. A quel tempo, l'elettricità statale libanese funzionava solo da una a tre ore al giorno.

Ho contattato il ministro dell'energia e poi sono andato dall'allora primo ministro Najib Mikati e abbiamo parlato. Alla fine, hanno detto che la parte americana si era opposta all'accettazione del carburante gratuito dal Libano dall'Iran e ha detto: "Noi (l'America) vi daremo elettricità e gas dall'Egitto e dalla Giordania." Ma questo problema esiste ancora dopo diversi anni. Abbiamo anche offerto progetti per costruire una centrale elettrica in forma POT e ci siamo offerti di aiutare a riparare la rete elettrica utilizzando attrezzature elettroniche avanzate.

La posizione sulla pressione americana e il sostegno a tutte le comunità

Al-Alam: Ritiene che il governo libanese abbia l'autorità per accettare questi investimenti che sono a beneficio dei libanesi, o che le pressioni americane impediscano loro di farlo?

Ambasciatore iraniano a Beirut: La pressione americana esiste ed è chiara. Questo è ciò che i funzionari libanesi hanno dichiarato esplicitamente, perché l'America ha impedito l'importazione di carburante gratuito dall'Iran. Se questo carburante fosse stato importato in una grande spedizione diversi anni fa, come mi ha detto il ministro dell'energia, avrebbe potuto collegare l'elettricità in modo che i cittadini potessero beneficiare di 6-8 ore di elettricità 24 ore su 24. Ha anche sottolineato che i contatori del Libano dovrebbero essere sostituiti con nuovi contatori e noi eravamo pronti ad aiutare in questo campo.

Il messaggio dell'Iran ai libanesi

L'Iran sta al fianco del governo e del popolo del Libano. Contrariamente a quanto alcuni ci accusano di essere in contatto solo con gli sciiti, non parteggiamo per una sola setta. Siamo al fianco di tutte le sette del Libano. Se c'è una setta oppressa, la aiutiamo. Se le case distrutte appartengono a cristiani o drusi nel sud del Libano, li aiutiamo, proprio come aiutiamo il popolo di Gaza che non ha nulla.