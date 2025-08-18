L'idea della "Grande Israele" rappresenta un enorme pericolo per la sicurezza regionale e globale

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - ABNA - il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran condanna fermamente la decisione del regime sionista di evacuare la città di Gaza e di sfollare nuovamente i residenti e i rifugiati indifesi, sottolineando la responsabilità della comunità internazionale e dei Paesi islamici di contrastare questo orribile crimine di guerra.

Il Ministero degli Affari Esteri ha dichiarato in un comunicato: "La decisione del regime di occupazione di sfollare con la forza i residenti della città di Gaza, che sono stati sottoposti ai bombardamenti più pesanti per quasi due anni e hanno dovuto affrontare la fame imposta dal regime di occupazione negli ultimi cinque mesi, è un chiaro esempio di crimine di guerra e crimine contro l'umanità, che non ha altro obiettivo se non quello di completare il piano di genocidio e di cancellare la Palestina come nazione e identità. Senza dubbio, questa decisione è il risultato dell'impunità dei criminali del regime sionista, che è a sua volta il risultato del sostegno militare e politico a tutto campo di Stati Uniti e di alcuni Paesi europei a questo regime, e dell'ostacolo a qualsiasi azione seria da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei tribunali internazionali per ritenere i leader di questo regime responsabili."

La simultaneità del crimine del regime sionista di sfollare con la forza i residenti della città di Gaza, che è stato progettato per distruggere completamente il volto e l'identità nazionale palestinese in questa striscia e per completare il piano di genocidio contro i palestinesi, con l'affermazione sfacciata e molto pericolosa del primo ministro del regime sionista di voler modellare l'idea di una "Grande Israele" - che include una vasta area di terre islamico-arabe - mostra la natura dominatrice del regime di occupazione sionista e l'enorme pericolo che questo regime rappresenta per la pace e la sicurezza della regione e del mondo.

La Repubblica Islamica dell'Iran, pur mettendo in guardia contro la cospirazione del regime sionista per intensificare i massacri e commettere ulteriori crimini con il pretesto di spostare la popolazione di Gaza a sud della Striscia, sottolinea la necessità di un'azione immediata da parte della comunità internazionale, in particolare dei Paesi islamici, per fermare le guerre e il genocidio contro il popolo palestinese, e sottolinea che l'indifferenza e l'inazione di fronte alla sfrenata oppressione e brutalità del regime razzista sionista renderanno quel regime più avido di continuare i suoi crimini e la sua espansione criminale.