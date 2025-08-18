Nabi Berri: La risoluzione del governo libanese sull'esclusiva statale delle armi non è attuabile nella forma attuale

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Nabi Berri, presidente del parlamento libanese, in un'intervista con il canale "Al-Arabiya", ha notato che chiederà un dialogo sulla decisione del governo di limitare le armi e ha sottolineato che la risoluzione del governo sull'esclusiva delle armi non è attuabile nella forma in cui è stata presentata.

Nabi Berri ha aggiunto che ha in programma di incontrare l'inviato americano Tom Barrack, ma non gli presenterà alcuna proposta.

Ha anche chiarito che finché il regime sionista si rifiuterà di attuare i suoi impegni e gli accordi di cessate il fuoco, qualsiasi decisione su Hezbollah non sarà attuabile.

Il presidente del parlamento libanese ha anche notato che Hezbollah non ha sparato un solo proiettile dal cessate il fuoco, mentre il regime sionista continua i suoi attacchi.

Nabi Berri ha anche sottolineato che non vi è alcuna preoccupazione per l'insorgere di una guerra civile o di una minaccia alla pace interna.

In precedenza, il presidente del parlamento libanese, in un discorso, aveva sottolineato la necessità di concentrarsi sulla lotta contro il regime sionista e i suoi piani contro l'intero paese, annunciando la sua opposizione alla decisione del governo sulla questione delle armi della resistenza e avvertendo che le divergenze interne non dovrebbero prendere il posto della priorità di affrontare le aggressioni del regime occupante.

"Naim Qassem", il vice segretario generale di Hezbollah in Libano, ha respinto qualsiasi interferenza del regime sionista nel dibattito interno libanese sulle armi e ha sottolineato che "Hezbollah non consegnerà le sue armi al nemico israeliano".

Queste dichiarazioni arrivano in un momento in cui il Libano continua ad affrontare sfide politiche e di sicurezza.

In questo contesto, gli ambienti politici libanesi sono in attesa dell'arrivo dell'inviato americano e del vice inviato speciale degli Stati Uniti per gli affari dell'Asia occidentale a Beirut. Questa visita porta con sé nuove idee sul piano per limitare le armi.