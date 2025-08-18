  1. Home
La fame come strumento di tortura per i palestinesi

18 agosto 2025 - 13:27
News ID: 1717956
Source: ABNA24
Amnesty International ha sottolineato che le azioni del regime israeliano negli ultimi 22 mesi, tra cui l'assedio della Striscia di Gaza e la privazione su larga scala dei suoi abitanti dall'accesso ai beni di prima necessità, fanno parte di un modello di tortura sistematica e di fame intenzionale contro i palestinesi.

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Amnesty International ha sottolineato che le politiche di "Israele" negli ultimi 22 mesi sono state deliberatamente attuate con l'obiettivo di annientare i palestinesi e sono parte integrante del "crimine di genocidio in corso" contro di loro.

Erika Guevara-Rosas, direttore senior della ricerca presso Amnesty International, ha dichiarato: "Il sistema internazionale ha di fatto concesso al regime israeliano la licenza di torturare i palestinesi e di godere di una quasi completa impunità per diversi decenni".

Ha anche chiesto l'immediata e incondizionata revoca dell'assedio di Gaza e ha sottolineato la necessità di una tregua duratura e della cessazione di qualsiasi piano per la continuazione dell'occupazione o l'intensificazione dell'attacco militare nella regione.

