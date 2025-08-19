Il terrore degli americani nello Yemen; "Non siamo stati noi!"

Secondo l'agenzia di stampa Abna, un funzionario americano ha dichiarato a Al-Monitor: "Il Pentagono non ha fornito alcun supporto di intelligence o logistico a Tel Aviv durante il recente attacco all'impianto elettrico nel sud di Sanaa."

Ha aggiunto: "Non vogliamo dare ai yemeniti un motivo per ritirarsi dall'accordo di cessate il fuoco."

Questo funzionario americano ha precisato: "Le navi americane hanno intercettato i missili yemeniti sparati verso Israele, ma non hanno avuto un ruolo negli attacchi contro il Paese."

Ha confessato: "Gli yemeniti hanno imposto un blocco efficace contro il regime sionista attraverso il Mar Rosso."

È da notare che gli americani, dopo aver fallito negli attacchi contro lo Yemen e aver constatato la potenza militare del Paese, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di cessate il fuoco con Sanaa.