19 agosto 2025 - 10:15
News ID: 1718251
Source: ABNA24
Il terrore degli americani nello Yemen; "Non siamo stati noi!"

La recente aggressione del regime sionista contro un impianto elettrico nel sud di Sanaa ha scatenato la paura tra gli americani, che hanno subito dichiarato la loro non partecipazione a questo attacco.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, un funzionario americano ha dichiarato a Al-Monitor: "Il Pentagono non ha fornito alcun supporto di intelligence o logistico a Tel Aviv durante il recente attacco all'impianto elettrico nel sud di Sanaa."

Ha aggiunto: "Non vogliamo dare ai yemeniti un motivo per ritirarsi dall'accordo di cessate il fuoco."

Questo funzionario americano ha precisato: "Le navi americane hanno intercettato i missili yemeniti sparati verso Israele, ma non hanno avuto un ruolo negli attacchi contro il Paese."

Ha confessato: "Gli yemeniti hanno imposto un blocco efficace contro il regime sionista attraverso il Mar Rosso."

È da notare che gli americani, dopo aver fallito negli attacchi contro lo Yemen e aver constatato la potenza militare del Paese, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di cessate il fuoco con Sanaa.

