L'83% dei martiri di Gaza sono civili

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - mentre Tel Aviv insiste che la maggior parte dei martiri di Gaza sono membri della resistenza palestinese, i dati dell'agenzia di intelligence "Aman" mostrano che la stragrande maggioranza delle vittime, circa l'83% di esse, sono civili.

Secondo un'indagine congiunta condotta dal quotidiano britannico The Guardian, dal sito web sionista "Sihah Makomit" e dalla rivista elettronica 972, sono stati estratti dati dalla fonte più accurata e affidabile all'interno dell'esercito israeliano, che mostrano che il numero dei membri dei movimenti di resistenza islamica (Hamas) e della Jihad islamica che sono stati martirizzati fino a metà dello scorso maggio non supera i 8900 combattenti.

Secondo questo rapporto, fino a metà maggio 2025, la banca dati dell'intelligence militare israeliana ha registrato la morte di 7330 membri dei movimenti di Hamas e della Jihad, oltre ad altri 1570 che probabilmente sono tra i combattenti palestinesi, per un totale di 8900 martiri combattenti.

Di conseguenza, solo il 17% del totale dei martiri di Gaza sono militari e oltre l'83% di essi sono civili.

Secondo le stime, circa 10.000 corpi sono sepolti sotto le macerie e, oltre alle migliaia di dispersi, molti corpi sono stati bruciati a tal punto che l'identificazione è diventata impossibile.

Mentre il regime sionista ha affermato che finora più di 47.000 membri di Hamas e della Jihad islamica sono stati martirizzati a Gaza, i dati rivelati da questa indagine mostrano che le statistiche sui martiri dei gruppi di resistenza sono molto inferiori ai numeri ufficiali annunciati dal primo ministro del regime sionista "Benjamin Netanyahu".