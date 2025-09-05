Attacchi devastanti del nemico israeliano sulla città di Gaza; Katz: "Le serrature delle porte dell'inferno sono state rotte!"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Arabi, il regime sionista ha annunciato l'inizio di attacchi devastanti contro la città di Gaza.

Yisrael Katz, il ministro della Guerra del regime sionista, ha affermato: "Abbiamo ordinato l'evacuazione di un edificio a più piani nella città di Gaza. Abbiamo iniziato a rompere le serrature delle porte dell'inferno su Gaza."

Katz ha sostenuto: "Abbiamo appena aperto le porte dell'inferno a Gaza. Abbiamo emesso l'ordine di evacuare un edificio a più piani prima di colpirlo. Una volta che la porta si aprirà, non si chiuderà e la nostra operazione continuerà gradualmente fino a quando Hamas non si piegherà alle nostre condizioni. In cima a queste condizioni c'è il rilascio di tutti i prigionieri e il disarmo di Hamas, altrimenti sarà distrutto."

Lancio di volantini sul quartiere di Sheikh Radwan

Allo stesso tempo, la radio del regime sionista ha anche annunciato che il suo esercito ha lanciato volantini sul quartiere di Sheikh Radwan nella città di Gaza poco prima.

Intenzione nefasta di distruggere gli edifici alti della città di Gaza

Anche il canale 12 della televisione del regime sionista ha riferito che la sua forza aerea ha iniziato un'operazione graduale per distruggere gli edifici alti nella città di Gaza.

Bombardamento delle torri di Gaza

Il giornalista di Al Jazeera, riferendosi all'inizio degli attacchi selvaggi del regime sionista su Gaza, ha riferito che le torri della città sono state prese di mira.