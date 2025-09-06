Brilla studentessa iraniana alle competizioni internazionali di invenzioni

Fareshte Pirani, studentessa magistrale in ostetricia presso la Facoltà di Scienze Infermieristiche e Ostetricia dell'Università di Scienze Mediche di Teheran, ha vinto la medaglia d'argento alla 5° edizione della Competizione Internazionale di Invenzioni e Innovazione per i Membri IFIA INV. Secondo Pars Today, che cita l'Università di Scienze Mediche di Teheran, questo evento scientifico internazionale si è tenuto virtualmente dal 15 al 17 agosto 2025 (dal 24 al 26 Mordad 1404) ed è stato ospitato dalla Svizzera.

L'invenzione presentata da Pirani è un sistema indossabile intelligente basato sull'intelligenza artificiale per la diagnosi e il sollievo dalle coliche infantili che, utilizzando meccanismi di rilassamento adattivi e tecnologie avanzate non invasive, è in grado di diagnosticare con precisione il dolore da colica e fornire soluzioni di sollievo personalizzate in base alle condizioni del neonato.

Questa innovazione nel campo della pediatria, delle tecnologie mediche e dell'assistenza domiciliare è progettata e sviluppata con l'obiettivo di ridurre le visite mediche non necessarie, ridurre i costi sanitari e migliorare la qualità della vita dei neonati e delle loro famiglie.