Gaza, la storia condannerà tutti

Da quasi due anni il mondo assiste passivamente a un genocidio che, a detta delle Nazioni Unite, ha pochi precedenti nella storia dell’uomo.

L’Occidente, vile e complice dei crimini israeliani, si limita a ipocrite e sterili dichiarazioni, senza mai immaginare delle azioni concrete contro questo regime criminale. I cittadini occidentali non sono meno colpevoli, i più “coraggiosi” manifestano in piazza, encomiabile, ma è troppo poco. Israele sta massacrando l’umanità e ogni suo principio, grazie anche al nostro silenzio, alla nostra passività, alla nostra incapacità di agire e se necessario, giocarci un qualcosa di nostro. Apriamo finalmente gli occhi e raggiungiamo la consapevolezza, almeno quella, che i nostri governi sono lo specchio di ciò che siamo e rappresentiamo. Il nulla!

Non basta scandalizzarci per i 19mila bambini massacrati, per i milioni di civili affamati e trucidati, non basta! Dobbiamo essere consapevoli che i nostri politici sono pienamente complici di questa mattanza. Ma cosa serve per farci incazzare ed avere un potere decisionale sulle azioni dei nostri governi, invece di essere trattati come stupidi automi da giostrate a piacimento? Forse, se ci fosse la sospensione del campionato di calcio avremmo eserciti di uomini pronti a tutto.

Gaza e il tradimento del mondo musulmano

Buona parte del mondo musulmano non ha mosso un dito per fermare il genocidio a Gaza, anzi, in molti casi è stato complice. La cosiddetta nazione musulmana ha maledetto i suoi governanti, ma ha continuato a riempire le tasche del nemico tracannando Pepsi, Coca-Cola e centinaia di altri marchi filo-sionisti invece di boicottare.

La storia non perdonerà. Né i governanti, né i governati sfuggiranno alla colpa quando Gaza sarà ridotta in cenere. Nel Giorno del Giudizio, non ci saranno scuse, ma solo la verità su chi è rimasto fermo e chi si è arreso. Il silenzio è tradimento. Nessuno di noi sarà esente da responsabilità di fronte a questo orrendo crimine contro l’umanità intera.