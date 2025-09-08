Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Russia al-Youm, fonti mediatiche del regime sionista hanno dichiarato che un incontro imminente si terrà questa settimana tra Ron Dermer, ministro per gli affari strategici del regime, e Asaad al-Shaibani, ministro degli esteri del regime terrorista di Joulani.

Secondo il rapporto, le due parti continuano i loro negoziati con la mediazione degli Stati Uniti con l'obiettivo di raggiungere un accordo di sicurezza tra Damasco e Tel Aviv.

Nonostante gli attacchi terrestri e aerei di Tel Aviv contro la Siria, il regime terrorista di Joulani, sin dalla caduta del governo di Bashar al-Assad, ha mostrato vari segnali di cambiamenti fondamentali nel suo discorso politico e ha dichiarato la sua disponibilità a normalizzare i rapporti con il regime sionista.

Nella prima metà del 2025, mediatori regionali ed europei sono intervenuti per creare un canale di comunicazione tra Damasco e Tel Aviv. I rapporti esistenti indicavano che il nuovo regime siriano non solo è pronto a firmare un accordo di compromesso con la parte sionista, ma è anche disposto a riconoscere l'occupazione israeliana del Golan, a condizione di garanzie economiche per la riduzione o la revoca delle sanzioni occidentali.