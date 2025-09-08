Il mistero del drone yemenita: come è entrato nei territori occupati senza essere rilevato dai radar?

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Russia al-Youm, un giornalista del canale sionista Kan ha riferito che l'esercito del regime sta indagando sulle cause del fallimento dei sistemi radar e di allarme dell'aeronautica "israeliana" di fronte all'attacco di droni yemeniti di ieri.

Il rapporto afferma che l'attacco di ieri è stato pericoloso. Il drone yemenita ha violato lo spazio aereo dei territori occupati e ha colpito un'area strategica, l'aeroporto di Ramon nel Negev. Quest'area è molto vicina a Eilat ed è utilizzata per i voli interni.

Anche i media in lingua ebraica hanno riferito che l'esercito del regime sionista sta indagando se il drone yemenita sia entrato nei territori occupati dalla Giordania mentre la difesa aerea era impegnata con altri droni.

Il sindaco di Eilat ha ammesso che l'impatto diretto di un drone sui territori occupati, senza avvisi preliminari, è preoccupante. Le forze armate yemenite, nonostante gli attacchi di Tel Aviv contro il loro territorio, non hanno dimenticato Eilat.