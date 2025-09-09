  1. Home
Gli Emirati Arabi Uniti hanno espresso le loro condoglianze al regime sionista!

9 settembre 2025 - 12:41
News ID: 1725275
Source: ABNA24
Il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti, con una mossa che fa riflettere, hanno condannato l'operazione anti-sionista di ieri nella Gerusalemme occupata.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Ma'an, Mohammed Al Khajeh, l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Tel Aviv, ha condannato l'operazione di ieri a Gerusalemme occupata, che ha portato all'uccisione di almeno sei sionisti e al ferimento di altri 15.

Ha pubblicato un post sui social media per esprimere le sue condoglianze al regime sionista per l'incidente della sparatoria.
Al Masirah ha riferito che anche il Bahrein, insieme agli Emirati Arabi Uniti, ha condannato l'operazione delle forze di resistenza palestinesi.
Questo avviene mentre gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein non hanno intrapreso alcuna azione significativa in risposta al massacro di oltre 62.000 palestinesi negli ultimi due anni.

