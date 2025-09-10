Pezeshkian: Il regime sionista non riconosce limiti al crimine

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il presidente Massoud Pezeshkian, in un messaggio che condanna l'aggressione del regime sionista contro il territorio del Qatar, ha sottolineato: "Ci si aspetta che le Nazioni Unite, l'Organizzazione della Cooperazione Islamica e altre istituzioni internazionali reagiscano in modo immediato, deciso e pratico a questa palese aggressione; una pace duratura nella regione è possibile solo mettendo fine all'occupazione e all'aggressione."

Il testo del comunicato è il seguente: Nel nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso

Oggi, il regime sionista, ancora una volta e all'ombra del discutibile silenzio della comunità internazionale, ha commesso un atto criminale attaccando il territorio del Qatar e prendendo di mira i leader della resistenza palestinese. Non solo ha calpestato il diritto internazionale e i principi umani, ma ha anche minacciato la pace e la stabilità della regione con la sua palese aggressione. Questo atto terroristico dimostra che il regime sionista non ha limiti per il crimine e il terrorismo e, d'altra parte, distrugge ogni tentativo di diplomazia.

La Repubblica Islamica dell'Iran condanna fermamente questo atto illegale, disumano e contrario alla pace. L'attacco a un paese sovrano è una chiara violazione della sovranità nazionale e della Carta delle Nazioni Unite, e l'indifferenza delle potenze mondiali di fronte a tali comportamenti raddoppierà il rischio di una crisi e di una guerra nella regione.

Mentre esprimiamo la nostra solidarietà con il governo e la nazione del Qatar, nostri fratelli, e con il popolo oppresso della Palestina, sottolineiamo che l'aggressione e il terrorismo di stato del regime sionista non indeboliranno la determinazione del popolo palestinese per la libertà e la resistenza, ma rafforzeranno l'unità delle nazioni della regione contro questa occupazione e ingiustizia.

Ci si aspetta che le Nazioni Unite, l'Organizzazione della Cooperazione Islamica e altre istituzioni internazionali reagiscano in modo immediato, deciso e pratico a questa palese aggressione. Una pace duratura nella regione è possibile solo mettendo fine all'occupazione e all'aggressione.

La Repubblica Islamica dell'Iran, come ha sempre sottolineato, starà al fianco di tutte le nazioni oppresse della regione e non permetterà che politiche unilaterali e aggressive mettano in pericolo la sicurezza e il futuro della regione.

Massoud Pezeshkian Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran