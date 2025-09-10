Yemen: Abbiamo colpito Gerusalemme occupata con il missile ipersonico "Palestina 2"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Mayadeen, "Yahya Saree", il portavoce delle Forze Armate, ha dichiarato che l'unità missilistica del suo paese ha colpito obiettivi sensibili nei pressi di Gerusalemme occupata con un missile balistico e supersonico di tipo "Palestina 2".

Il portavoce delle Forze Armate yemenite ha affermato che l'operazione è stata condotta con successo e ha causato la fuga di milioni di sionisti nei rifugi.

Yahya Saree ha inoltre precisato che l'aeronautica militare del paese ha colpito l'aeroporto di Ramon e due obiettivi vitali nella regione di "Umm Al-Rashrash" nel sud della Palestina occupata con 3 droni, e che questi droni hanno colpito con successo i loro obiettivi.

Ha aggiunto: "Questo attacco missilistico è una risposta ai crimini del nemico a Gaza e una conferma della posizione ferma dello Yemen nella battaglia per la vittoria promessa e la santa jihad."

Il missile "Palestina 2" è di tipo ipersonico, con una gittata di circa 2150 chilometri e una velocità massima di circa 16 Mach. Considerando il tempo dichiarato di 11,5 minuti per raggiungere una gittata di 2040 chilometri, il missile ha una velocità media di circa 9 Mach.

Il missile "Palestina 2" è un missile a combustibile solido a due stadi e, in base alle specifiche annunciate, sarà in grado di penetrare tutti i sistemi di difesa antimissile sionisti come Arrow, David's Sling e Iron Dome.