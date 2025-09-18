  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Arabia Saudita e Pakistan firmano un "Accordo di difesa strategica congiunta"

18 settembre 2025 - 13:25
News ID: 1728432
Source: ABNA24
Arabia Saudita e Pakistan firmano un "Accordo di difesa strategica congiunta"

Riad e Islamabad hanno firmato un accordo di difesa strategica congiunta.

Secondo l'agenzia di stampa ufficiale saudita (SPA), citata da Abna News, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha firmato oggi un accordo di difesa strategica congiunta tra i due paesi, alla presenza del primo ministro pakistano, Muhammad Shahbaz Sharif.

Secondo la SPA, questo accordo è stato stipulato nel quadro della "partnership storica" tra Arabia Saudita e Pakistan, e sulla base dei legami di fratellanza, solidarietà islamica, interessi strategici comuni e cooperazione in materia di difesa tra i due paesi.

La SPA ha dichiarato: "La firma di questo accordo è stata fatta nel quadro degli sforzi dei due paesi per rafforzare la sicurezza dei due paesi e stabilire sicurezza e pace nella regione e nel mondo".

Secondo l'agenzia di stampa statale saudita, l'accordo è stato firmato con l'obiettivo di sviluppare le dimensioni della cooperazione in materia di difesa tra Riad e Islamabad e rafforzare la deterrenza congiunta contro qualsiasi potenziale aggressione.

La SPA ha aggiunto: "L'accordo stabilisce che qualsiasi aggressione contro uno dei due paesi sarà considerata un'aggressione contro entrambi".

Your Comment

You are replying to: .
captcha