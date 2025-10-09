Reazione di Ansarullah dello Yemen all'accordo di cessate il fuoco a Gaza

Secondo l'Agenzia di stampa Abna, citando Al Mayadeen, Muhammad Al-Farah, membro dell'Ufficio politico di Ansarullah, ha dichiarato in reazione all'accordo raggiunto per la cessazione della guerra a Gaza che il popolo yemenita sta seguendo con grande interesse l'accordo annunciato tra i palestinesi e il nemico israeliano.

Al-Farah ha sottolineato: "Ribadiamo il nostro sostegno a qualsiasi sforzo che riduca le sofferenze dei palestinesi, fermi l'aggressione, rompa l'assedio e garantisca la libertà dei prigionieri palestinesi."

L'alto esponente di Ansarullah ha sottolineato che lo Yemen accoglie con favore qualsiasi accordo che preservi i principi fondamentali della questione palestinese e tuteli i diritti legittimi del popolo palestinese.

Ha continuato: "Ringraziamo i nostri fratelli nei gruppi di Jihad e Resistenza per i loro sforzi sinceri e responsabili e per la loro insistenza sugli interessi del popolo palestinese."

Ansarullah dello Yemen ha definito il nemico sionista come la parte aggressore e il responsabile totale dei crimini e della violazione dei diritti del popolo palestinese, sottolineando che qualsiasi accordo deve portare alla completa cessazione dell'aggressione, alla rimozione dell'assedio e alla realizzazione delle aspirazioni del popolo palestinese per la libertà e l'indipendenza.

Ha aggiunto: "Qualsiasi accordo deve anche portare alla formazione dello Stato palestinese su tutti i territori palestinesi occupati con Gerusalemme come capitale."

Al-Farah ha concluso esprimendo la speranza che questo accordo possa contribuire a rafforzare l'unità delle file palestinesi, a consolidare la tenacia della Resistenza e ad aprire orizzonti che preservino la dignità del popolo palestinese.