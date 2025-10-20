I sionisti non si aspettavano la potenza distruttiva del missile iraniano

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - Sua Santità l'Ayatollah Khamenei, Leader Supremo della Rivoluzione Islamica, questa mattina ha incontrato centinaia di campioni di varie discipline sportive e medagliati delle Olimpiadi scientifiche mondiali, definendo questi creatori di onore "la manifestazione della crescita e l'espressione della potenza nazionale" e ha sottolineato: "Avete dimostrato che i giovani iraniani che ispirano speranza, come 'simbolo della nazione', hanno il potere di stare in cima alle vette e attirare le menti e gli occhi del mondo verso lo spazio luminoso dell'Iran."

Il Leader Supremo ha anche fatto riferimento alle recenti prepotenze e assurdità del Presidente americano, dicendo: "Questa persona ha cercato, con un comportamento volgare e molte bugie sulla regione, l'Iran e la nazione iraniana, di risollevare il morale dei sionisti e di apparire potente, ma se è in grado, vada a calmare i milioni di persone che manifestano contro di lui in tutti gli Stati Uniti."

Esprimendo soddisfazione per essere in mezzo a giovani potenti che, con determinazione, sforzo e vincendo medaglie nelle arene sportive e scientifiche, hanno rallegrato la nazione e entusiasmato i giovani, ha detto: "Le vostre medaglie hanno un doppio valore rispetto alle medaglie di altri periodi; perché sono state ottenute in una situazione in cui il nemico, nella guerra morbida, cerca di deprimere la nazione e di renderla ignorante o disperata riguardo alle proprie capacità, ma voi, mostrando la capacità e la potenza della nazione, avete dato la risposta più ferma a lui nel campo dell'azione."

Il Leader ha definito alcune suggestioni sulla disperazione dei giovani del Paese come parole non studiate e ha sottolineato: "Il nostro caro Iran e i suoi giovani sono 'la manifestazione della speranza' e bisogna comprendere questa importante realtà che il giovane iraniano, a condizione di determinazione e sforzo, ha la capacità e l'abilità di raggiungere le vette; proprio come voi avete raggiunto le vette mondiali nello sport e nella scienza."

Sua Santità l'Ayatollah Khamenei, riferendosi al progresso esponenziale in alcuni settori dopo la Rivoluzione, ha aggiunto: "Un esempio è proprio questa serie di vostri successi quest'anno, che forse è senza precedenti nella storia dello sport del Paese."

Rendendo omaggio alla salita dei talentuosi adolescenti della patria alle vette scientifiche del mondo, ha detto: "Queste vostre azioni sono considerate un merito per la nazione iraniana e attirano gli occhi sull'Iran."

Il Leader ha definito "il rispetto per la bandiera, la prostrazione e la preghiera degli atleti vittoriosi" come il simbolo della nazione iraniana e ha aggiunto: "Anche i cari giovani delle Olimpiadi sono ora una stella splendente, ma tra dieci anni, a condizione di continuare lo sforzo, diventeranno un sole splendente, e il ruolo dei funzionari in questo senso è importante."

Sua Santità l'Ayatollah Khamenei ha descritto l'impegno dei giovani dopo la vittoria della Rivoluzione come un processo continuo e ha detto: "Nella guerra imposta di 8 anni, è stata la giovane generazione che, con molte carenze e a mani vuote, ha mostrato tali iniziative militari che l'Iran ha vinto contro un nemico molto ben equipaggiato che era sostenuto e appoggiato da ogni parte."

Ha considerato il campo di battaglia della conoscenza come un'altra arena evidente che ha portato onore alla gioventù del Paese e, riferendosi alla presenza dell'Iran tra le prime dieci posizioni di ricerca e scienza nel mondo in vari campi, tra cui "nano", "laser", "nucleare", "varie industrie militari" e "progressi medici", ha detto: "Proprio pochi giorni fa, ho sentito una notizia molto importante secondo cui uno dei centri di ricerca del Paese è riuscito a trovare una cura per una malattia incurabile."

Sua Santità l'Ayatollah Khamenei, ricordando l'attività del nemico per impedire i vari progressi scientifici dell'Iran, ha detto: "I malintenzionati della nazione iraniana cercano anche, 'negando o non trattando alcuni successi', 'mescolando verità e bugie', 'esagerando alcuni difetti' e 'con pubblicità mirata', di mostrare lo spazio dell'Iran come scuro e cupo, ma voi, stando in cima alle vette dello sport e della scienza, avete mostrato a tutti lo spazio luminoso del Paese."

Ha definito la perdita di fiducia nelle capacità come un altro metodo del nemico per disperare la nazione e la giovane generazione e ha sottolineato: "In contrasto con queste attività, i giovani, basandosi sulla forza inesauribile della gioventù, dovrebbero aumentare il loro impegno e sforzo per il successo, l'ispirazione di speranza e la manifestazione della potenza della nazione."

Il Leader ha ritenuto importante l'attenzione dei giovani a dedicare i loro talenti alla nazione iraniana e ha aggiunto: "Alcuni potrebbero desiderare di vivere in un altro paese, ma queste persone dovrebbero rendersi conto che, per quanto possano progredire in altri paesi, sono comunque stranieri; mentre l'Iran appartiene a voi e alla vostra generazione ed è la vostra 'terra e casa'."

In un'altra parte delle sue osservazioni, il Leader della Rivoluzione, riferendosi alle recenti assurdità del Presidente americano riguardo alla regione e al caro Iran, ha affermato: "Il Presidente americano, recandosi nella Palestina occupata ed esprimendo un mucchio di parole vuote e buffonesche, ha cercato di dare speranza e risollevare il morale dei sionisti disperati."

Ha considerato lo schiaffo incredibile dato dalla Repubblica Islamica dell'Iran al regime sionista nella guerra di 12 giorni come il fattore della loro disperazione e ha aggiunto: "I sionisti non si aspettavano che un missile iraniano potesse penetrare con le sue fiamme e il suo fuoco in profondità nei loro centri sensibili e importanti e distruggere questi centri, trasformandoli in cenere."

Sua Santità l'Ayatollah Khamenei, sottolineando che l'Iran non ha comprato né affittato i missili da nessuna parte, ma sono la creazione e l'identità del giovane iraniano, ha detto: "Quando il giovane iraniano entra in campo e con sforzo e impegno fornisce le infrastrutture scientifiche, è in grado di compiere imprese così grandi."

Il Leader della Rivoluzione Islamica ha sottolineato: "Questi missili erano pronti e sono stati usati dalle nostre forze armate e industrie militari, e ne hanno ancora, e se necessario, li useranno in un altro momento."

Dopo aver riassunto la ragione delle assurdità di Trump sotto forma di discorsi frivoli e comportamenti sciocchi per risollevare il morale dei sionisti, ha affrontato alcuni punti riguardo alle sue affermazioni e ha detto: "Nella guerra di Gaza, l'America è senza dubbio il principale partner dei crimini del regime sionista, proprio come lo stesso Presidente americano ha ammesso di aver lavorato con questo regime a Gaza, sebbene, anche se non lo avesse detto, era ovvio, poiché le strutture e le armi che venivano riversate sulle teste del popolo indifeso di Gaza durante questa guerra appartenevano all'America."

Sua Santità l'Ayatollah Khamenei ha definito un'altra affermazione di Trump, secondo cui l'America combatte il terrorismo, un altro esempio delle sue parole false e ha aggiunto: "Più di 20.000 bambini e neonati sono stati martirizzati nella guerra di Gaza. Erano terroristi? Il terrorista è l'America, che crea l'ISIS e lo lancia sulla regione, e oggi tiene alcune delle sue persone sotto controllo in una regione per il proprio uso."

Ha definito l'uccisione di circa 70.000 persone nella guerra di Gaza e anche il martirio di oltre mille iraniani nella guerra di 12 giorni come prove evidenti della natura terroristica dell'America e del regime sionista e ha sottolineato: "Oltre all'uccisione indiscriminata di persone, hanno assassinato i nostri scienziati come Tehranchi e Abbasi e si sono vantati di questo crimine, ma dovrebbero sapere che non possono assassinare la scienza."

Il Leader della Rivoluzione Islamica, riferendosi alle parole del Presidente americano, che si era vantato di aver bombardato l'industria nucleare iraniana e aveva affermato di averla distrutta, ha aggiunto: "Non importa, continuate a crederci, ma in realtà chi siete voi per stabilire cosa fare e cosa non fare se un paese ha un'industria nucleare. Cosa importa all'America se l'Iran abbia o meno strutture e industria nucleare. Queste interferenze sono inappropriate, sbagliate e prepotenti."

Riferendosi alle manifestazioni a livello nazionale e di 7 milioni contro Trump in vari stati e città degli Stati Uniti, ha detto: "Se siete così potenti, invece di diffondere menzogne, interferire negli affari di altri paesi e compiere azioni come la costruzione di basi militari in essi, calmate questi milioni di persone e fateli tornare alle loro case."

Sua Santità l'Ayatollah Khamenei, sottolineando che l'America è il terrorista e la vera manifestazione del terrorismo, ha anche definito falsa l'affermazione di Trump di sostenere il popolo iraniano e ha aggiunto: "Le sanzioni secondarie americane, che molti paesi accompagnano per paura, sono contro la nazione iraniana, quindi voi siete nemici della nazione iraniana, non suoi amici."

Riferendosi alla disponibilità di Trump a negoziare, ha detto: "Dice che è propenso a negoziare, mentre se la negoziazione è accompagnata da prepotenza e il suo risultato è noto in anticipo, non è una negoziazione, ma un'imposizione e una prepotenza. La nazione iraniana non si sottometterà all'imposizione."

Il Leader della Rivoluzione, riferendosi ad un'altra affermazione di Trump sull'esistenza di morte e guerra nella regione dell'Asia occidentale, o Medio Oriente come la chiamano, ha sottolineato: "Siete voi a scatenare le guerre. L'America è un guerrafondaio e, oltre al terrorismo, incita alla guerra. Altrimenti, a quale scopo servono tutte queste basi militari americane nella regione? Cosa ci fate qui? Cosa c'entra questa regione con voi? La regione appartiene alla sua gente e la guerra e la morte in questa regione sono il risultato della presenza americana."

In conclusione, Sua Santità l'Ayatollah Khamenei ha definito le posizioni del Presidente americano sbagliate, in molti casi false e indicative di prepotenza, e ha sottolineato: "Sebbene la prepotenza sia efficace su alcuni paesi, per grazia di Dio, non avrà mai effetto sulla nazione iraniana."