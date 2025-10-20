Kallas: Il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia non sarà l'ultimo

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Al Jazeera, Kaja Kallas, Responsabile della Politica Estera dell'Unione Europea, ha annunciato oggi lunedì, in un discorso che segue le politiche ostili di Bruxelles contro Mosca: "Il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia non sarà l'ultimo."

A questo proposito, il Responsabile della Politica Estera dell'Unione Europea ha proseguito: "Putin deve affrontare le conseguenze della guerra contro l'Ucraina. Dobbiamo migliorare la situazione della sicurezza nella regione del Mar Nero. Fare pressione sull'Ucraina in quanto vittima non è l'approccio corretto, poiché incoraggia l'aggressore a ripetere i suoi attacchi. Vogliamo mettere sotto pressione la Russia affinché ponga fine alla guerra in Ucraina."

Kaja Kallas ha poi accennato ai continui crimini di guerra degli occupanti sionisti a Gaza, e in una reazione verbale e demagogica, senza condannare il regime, ha detto: "Il cessate il fuoco a Gaza sta affrontando il suo primo serio test. Se non assistiamo a un cambiamento reale a Gaza, la minaccia di sanzioni contro Israele rimarrà sul tavolo."