L'iraniano Eshaq Abdollahi vince il premio di lettura al Concorso Internazionale del Corano in Russia

Secondo Pars Today, che cita l'agenzia di stampa Shabestan, Eshaq Abdollahi, illustre iraniano della provincia di Qom nel campo di lettura e recitazione del Corano è un Muezzin ( la persona incaricata di fare il richiamo di Adhan che serve a ricordare ai fedeli musulmani l'obbligo di effettuare la preghiera, ndr) presso il mausoleo di Hazrat Masoumeh (SA) e la moschea di Jamkaran, è stato selezionato dal Comitato di invio e invito ai recitatori di Corano, a partecipare a questo concorso internazionale e si è aggiudicato il primo premio nella categoria di lettura del Sacro Corano.

Il concorso si è tenuto dal 15 al 18 ottobre 2025 a Mosca, capitale della Russia, con la partecipazione di rappresentanti di 30 paesi.

Abdullahi ha descritto la qualità del concorso e la precisione dei giudici come molto elevate e ha dichiarato: "Nonostante la severità dei giudici, sono felice di essere riuscito a vincere il primo posto in una competizione con recitatori di grande talento provenienti da Indonesia, Malesia e Libano".

Eshaq Abdullahi è un insegnante di Corano che ha vinto i concorsi nazionali di Basij (forza volontaria fondata nel 1979 dall'Imam Khomeini, defunto Padre della Repubblica islamica) e della Mezzaluna Rossa. Si è anche classificato al quarto posto nella categoria di recitazione di ricerca come rappresentante del Sacro Santuario di Hazrat Masoumeh (SA) al terzo Concorso Internazionale di Corano, il "Premio di Karbala".