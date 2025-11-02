Ghalibaf: Qualsiasi accordo internazionale deve essere inviato al Parlamento per l'approvazione

Secondo il corrispondente di ABNA, Mehdi Kouchakzadeh, in un monito orale alla sessione pubblica di oggi (domenica, 2 novembre) del Majlis, ha dichiarato: "Pochi giorni fa l'Iran ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta ai crimini informatici, e il Vice Ministro degli Affari Esteri per gli Affari Parlamentari mi ha contattato per dichiarare che la firma non significa una firma che ci obbliga a rispettare le disposizioni di questa convenzione, ma cosa significa la sua diffusione nella società e la sua pubblicazione sui siti web e le agenzie di stampa ufficiali del governo?"

Il rappresentante del popolo di Teheran nel Parlamento ha continuato: "Sfortunatamente, un metodo disgraziato si sta consolidando nel paese, che è il disprezzo per la legge, persino per la Costituzione; questa noncuranza è iniziata con la questione delle regole di assunzione di persone in posizioni sensibili ed è continuata in altre questioni."

Egli ha affermato: "Ora si è arrivati al punto in cui dichiarano in modo molto trasparente e aperto di aver aderito a una certa convenzione internazionale e il Parlamento non ne ha alcuna conoscenza."

Kouchakzadeh ha sottolineato: "Signor Ghalibaf! Lei deve difendere l'onore del Parlamento, cosa significa che un contratto viene firmato e spiegano ai rappresentanti che questa non è la firma principale? Lei, in quanto Presidente del Parlamento, deve fermare queste azioni."

Mohammad Bagher Ghalibaf, in risposta al monito del rappresentante, ha detto: "È dovere di tutti i rappresentanti del Parlamento indagare su qualsiasi contratto concluso all'estero senza l'approvazione del Parlamento e impedirlo, ma tutti dovrebbero prestare attenzione al fatto che il contratto viene prima concluso con la controparte e poi l'accordo viene inviato al Parlamento per l'approvazione. Seguirò la questione."