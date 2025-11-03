Risposta di Ansarullah a Netanyahu: Siamo pronti a dare una dura risposta in pratica

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Masirah, Mohamed Al-Farah, membro dell'Ufficio politico del movimento Ansarullah, ha dichiarato che il movimento è pienamente pronto a dare una dura risposta al regime sionista in pratica e a trasformare qualsiasi azione ostile in un costo politico, economico e strategico per questo regime.

Ha aggiunto: Le minacce del regime sionista contro lo Yemen non sono altro che una copertura per giustificare le sue politiche ostili.

Al-Farah ha detto: "Sottolineiamo chiaramente che chiunque scommetta sull'infondere terrore nei nostri cuori vedrà la nostra ritorsione su tutti i fronti."

Questo membro dell'Ufficio politico del movimento Ansarullah ha affermato: "Siamo consapevoli degli obiettivi dei sionisti. Essi cercano di imporre un'unica potenza nella regione e di sottomettere tutti coloro che si oppongono alle loro azioni aggressive."

In precedenza, Mohamed Al-Bukhaiti, membro dell'Ufficio politico di Ansarullah dello Yemen, aveva dichiarato: Risponderemo immediatamente e con forza a qualsiasi aggressione israeliana.

Ha aggiunto: Preferiamo persino un conflitto diretto con il regime israeliano, poiché è meno costoso delle guerre civili e rafforza l'unità della Ummah (nazione/comunità islamica).

Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, aveva recentemente minacciato di eliminare il movimento Ansarullah dello Yemen.

Egli ha dichiarato: Faremo tutto il necessario per eliminare gli Ansarullah dello Yemen che di tanto in tanto ci lanciano missili.

Netanyahu ha detto: Gli Houthi hanno la capacità di produrre missili balistici e altre armi e insistono sulla distruzione di Israele.