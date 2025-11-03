2000 elementi del PKK si uniscono alle "Forze Democratiche Siriane (FDS)"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Russia Al-Yaum, i media turchi, citando fonti di sicurezza, hanno riferito che quasi 2.000 elementi del disciolto Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) si sono uniti alle Forze Curde Democratiche Siriane (FDS), note anche come Qasd, dall'inizio di quest'anno.

Le suddette fonti hanno aggiunto che il Servizio di Intelligence turco (MIT) presenterà un rapporto dettagliato in merito alla commissione competente del Parlamento.

Queste notizie vengono diffuse mentre il PKK ha recentemente annunciato di aver posto fine alle sue attività all'interno della Turchia.

Il partito ha anche annunciato il ritiro dei suoi elementi dalla Turchia e il loro trasferimento nel nord dell'Iraq. Il PKK ha dichiarato che una parte dei suoi elementi è stata trasferita dalle zone di confine turche alla regione del Kurdistan iracheno, e che gli elementi rimanenti saranno trasferiti se la Turchia rispetterà il processo di pace.

Va notato che il 27 febbraio 2025, Abdullah Öcalan, leader del PKK, aveva chiesto in una dichiarazione ai membri del partito di deporre le armi, formare un congresso e sciogliere il partito. Successivamente, il PKK ha annunciato di aver tenuto il suo dodicesimo congresso dal 5 al 7 maggio e di aver deciso il proprio scioglimento.