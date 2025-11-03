  1. Home
Il piano degli USA e dei Paesi sostenitori di Tel Aviv contro le Forze di Mobilitazione Popolare (Hashd al-Shaabi) in Iraq

3 novembre 2025 - 14:33
News ID: 1746099
Source: ABNA24
Un deputato del Parlamento iracheno ha fatto riferimento al piano degli Stati Uniti e di alcuni Paesi sostenitori del regime sionista per indebolire le Forze di Mobilitazione Popolare (Hashd al-Shaabi).

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Ma'aloumah, Mukhtar Al-Moussawi, deputato del Parlamento iracheno, ha sottolineato che gli Stati Uniti e un certo numero di Paesi che hanno normalizzato le relazioni con il regime sionista hanno un piano per indebolire il ruolo delle Forze di Mobilitazione Popolare in Iraq.

Ha aggiunto: Alcuni di questi Paesi sono insoddisfatti del ruolo delle forze di Hashd al-Shaabi in Iraq come forza di sicurezza, dopo i loro vasti successi contro l'ISIS.

Al-Moussawi ha chiarito: Queste pressioni vengono esercitate con l'obiettivo di ridefinire la scena della sicurezza irachena in linea con la realizzazione degli interessi dei Paesi stranieri e contro le forze di Hashd al-Shaabi.

Ha affermato: Il governo di Baghdad deve sostenere queste forze e il loro status legale e non lasciarsi influenzare dalle pressioni esterne.

