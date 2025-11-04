Settore cooperativo; una via sicura per la collaborazione economica tra Iran e Cina durante le sanzioni

Si è tenuto domenica un incontro congiunto tra “Bahman Abdollahi”, presidente della Camera della Cooperazione dell’Iran, e “Zong Piwu”, ambasciatore cinese a Teheran, durante il quale sono state discusse e condivise nuove strategie per rafforzare le relazioni tra le cooperative iraniane e cinesi. Secondo quanto riportato da Pars Today, Abdollahi ha evidenziato le ampie potenzialità dei due Paesi nel campo dell’economia popolare e sociale, sottolineando che nonostante le limitazioni imposte dalle sanzioni internazionali, il settore cooperativo iraniano può rappresentare un canale affidabile per la collaborazione economica con Paesi amici, tra cui la Cina.

Il presidente della Camera della Cooperazione dell’Iran e l’ambasciatore cinese a Teheran hanno definito la creazione di un comitato permanente per la cooperazione tra cooperative iraniane e cinesi come un passo chiave per pianificare e attuare progetti congiunti, facilitare lo scambio di delegazioni commerciali e organizzare fiere e mostre specializzate sia a Teheran che a Pechino.

Secondo Abdollahi, in Iran operano oltre 104.000 cooperative attive in diversi settori, tra cui agricoltura, industria, servizi, edilizia e produzione. Anche in Cina ci sono oltre due milioni di cooperative attive.

Durante quest’incontro, entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di redigere una versione aggiornata del memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione Cooperativa Cinese e la Camera della Cooperazione dell’Iran. Il memorandum sarà oggetto di negoziazione e firma durante il prossimo incontro regionale dell’Oceania, che si terrà nella città di Colombo, in Sri Lanka.