Giornale ebraico: la capacità missilistica dell'Iran sta migliorando

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il quotidiano Yedioth Ahronoth ha riferito che l'Iran sta rafforzando rapidamente le sue capacità missilistiche, nonostante la recente aggressione del regime sionista.

Il rapporto afferma che anche il network CNN ha accennato alla ripresa della produzione di missili balistici da parte dell'Iran. L'Iran è in grado di produrre centinaia di missili.

Il rapporto prosegue sottolineando che gli iraniani stanno sviluppando le loro scorte di missili con l'obiettivo di prepararsi a qualsiasi nuova aggressione.

È da notare che, durante la guerra imposta di 12 giorni, nell'ondata di attacchi missilistici di ritorsione dell'Iran contro i territori occupati, sono state prese di mira aree importanti e sensibili, inclusi centri di spionaggio segreti e laboratori biologici del regime sionista.