  1. Home
  2. servizio
  3. America

Trump: Siamo sull'orlo di un accordo diverso con l'India

11 novembre 2025 - 10:53
News ID: 1749179
Source: ABNA24
Trump: Siamo sull'orlo di un accordo diverso con l'India

Il Presidente degli Stati Uniti ha affermato che il suo Paese è sull'orlo di un accordo con l'India che è diverso dai precedenti.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato: "L'India è il nostro partner più forte nella regione dell'Oceano Indiano."

Ha aggiunto: "Siamo sull'orlo di un accordo con l'India che è diverso dagli accordi precedenti."

Pochi giorni fa, Trump aveva affermato che il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, è un suo amico e aveva detto: "L'India ha ridotto l'acquisto di petrolio dalla Russia."

Ha anche annunciato che intende visitare il Paese l'anno prossimo su invito del Primo Ministro indiano.

All'inizio di quest'anno, Trump ha imposto dazi del 50% sulle esportazioni indiane verso gli Stati Uniti, nel tentativo di costringere Nuova Delhi a smettere di acquistare petrolio dalla Russia.

Ciò aveva portato a un'intensificazione delle tensioni tra le due parti.

Your Comment

You are replying to: .
captcha