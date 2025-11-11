Trump: Siamo sull'orlo di un accordo diverso con l'India

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato: "L'India è il nostro partner più forte nella regione dell'Oceano Indiano."

Ha aggiunto: "Siamo sull'orlo di un accordo con l'India che è diverso dagli accordi precedenti."

Pochi giorni fa, Trump aveva affermato che il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, è un suo amico e aveva detto: "L'India ha ridotto l'acquisto di petrolio dalla Russia."

Ha anche annunciato che intende visitare il Paese l'anno prossimo su invito del Primo Ministro indiano.

All'inizio di quest'anno, Trump ha imposto dazi del 50% sulle esportazioni indiane verso gli Stati Uniti, nel tentativo di costringere Nuova Delhi a smettere di acquistare petrolio dalla Russia.

Ciò aveva portato a un'intensificazione delle tensioni tra le due parti.