Sanguinoso incidente nella capitale indiana; Esplosione vicino al Forte Rosso provoca 9 vittime

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (AS) - Abna, fonti giornalistiche indiane hanno annunciato che un'esplosione è avvenuta questo pomeriggio vicino alla stazione della metropolitana del Forte Rosso a Nuova Delhi, e finora la morte di nove persone in questo incidente è stata confermata.

I media indiani hanno riportato che l'esplosione è avvenuta vicino al cancello numero uno della stazione della metropolitana del Forte Rosso e all'interno di un veicolo. Il tipo e la causa dell'esplosione non sono ancora stati determinati e le indagini in merito sono in corso.

Vasto incendio dopo l'esplosione

Secondo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Delhi, l'esplosione ha causato l'incendio di sei veicoli e tre risciò a motore. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere l'incendio.

I media locali hanno riportato che i corpi delle nove vittime dell'incidente sono stati trasferiti in ospedale. Non sono state ancora rilasciate informazioni sull'identità delle vittime e sul numero potenziale dei feriti.

Ambiguità sulla natura dell'esplosione

Le autorità di sicurezza indiane hanno annunciato che sono state avviate indagini preliminari per identificare la natura dell'esplosione e la sua possibile natura terroristica.