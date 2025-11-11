Il Presidente egiziano sottolinea il rafforzamento degli accordi della riunione con "Putin"

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa Ria Novosti, il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, durante l'incontro di oggi, lunedì, al Cairo con la delegazione russa guidata da Sergei Shoigu, Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione economica e gli investimenti tra i due Paesi.

Secondo quanto riportato dal media, l'ufficio presidenziale egiziano ha annunciato: "Il Presidente egiziano e Shoigu hanno discusso questioni regionali e internazionali e i modi per rafforzare e sviluppare le relazioni bilaterali tra Egitto e Russia in vari campi."

La dichiarazione rilasciata dall'ufficio presidenziale egiziano a questo riguardo ha aggiunto: "Al-Sisi, durante l'incontro con la delegazione russa, ha sottolineato l'importanza di rafforzare gli accordi raggiunti nell'incontro di maggio con Vladimir Putin."

Il Presidente egiziano ha anche sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione economica e gli investimenti con la Russia e di sforzarsi per aumentare il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi.