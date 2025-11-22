Ansarullah dello Yemen mette in guardia l'Arabia Saudita

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Arabi 21, Abdullah Al-Nuaimi, membro dell'Ufficio Politico del movimento Ansarullah dello Yemen, ha sottolineato che Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita, non ha imparato la lezione dagli otto anni di attacchi contro lo Yemen; attacchi che ha iniziato con una coalizione araba, americana e sionista, quando lo Yemen non aveva nemmeno un missile.

Ha aggiunto: "Gli Stati Uniti getteranno Bin Salman in questa battaglia e poi lo abbandoneranno, proprio come hanno abbandonato Netanyahu."

Ali Al-Qahoum, un altro membro dell'Ufficio Politico del movimento, ha dichiarato: "L'Arabia Saudita deve accettare le nuove realtà in Yemen come nazione. La rivoluzione dello Yemen è nata dalla volontà del popolo di questo paese."

Ha affermato: "Il percorso verso la pace è chiaro e le sue porte sono aperte se l'Arabia Saudita è seria nel raggiungimento della pace. La pace si realizza con la cessazione delle aggressioni, la fine dell'occupazione, la revoca dell'embargo e la ricostruzione delle aree danneggiate, nonché il rilascio dei prigionieri. Solo allora gli yemeniti potranno risolvere i loro problemi in un ambiente calmo e stabile, senza interferenze esterne."