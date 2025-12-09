Il resoconto di Baghaei sulle consultazioni di Araghchi in Azerbaigian

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) – Abna – Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, ha scritto un messaggio sul social network X riguardo alle consultazioni del Ministro degli Affari Esteri Seyed Abbas Araghchi con alti funzionari della Repubblica dell'Azerbaigian: "Il Ministro degli Affari Esteri Araghchi, nel suo primo viaggio bilaterale ufficiale nella Repubblica dell'Azerbaigian, è arrivato questa mattina a Baku, accolto dal Direttore Generale regionale competente e dall'Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian a Teheran, e nel corso della giornata ha avuto colloqui molto buoni e utili con il Presidente, il Ministro degli Affari Esteri, il Presidente del Parlamento e il Vice Primo Ministro di quel paese."

Ha aggiunto: "La visita all'Università Statale di Baku e la partecipazione a un raduno di professori e studenti di questa università, insieme alla presentazione della traduzione in azero del libro 'Il Potere della Negoziazione', hanno concluso questo breve ma fruttuoso viaggio di un giorno."

Baghaei ha sottolineato: "L'Iran e la Repubblica dell'Azerbaigian sono determinati a utilizzare tutte le capacità per migliorare le relazioni bilaterali e rafforzare la cooperazione negli accordi multilaterali al fine di salvaguardare la pace e la stabilità regionale."