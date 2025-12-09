Spionaggio del Regime Sionista contro Palestinesi e Paesi Arabi

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Sputnik, il Parlamento del regime sionista, in una revisione preliminare, ha approvato il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercito e il servizio Shin Bet (Shabak) di questo regime per hackerare le telecamere; un'azione che porta allo spionaggio contro i Paesi arabi.

Non è la prima volta che il tema dello spionaggio del regime sionista contro diversi Paesi diventa scottante, tanto che recentemente anche le aziende Google e Apple hanno messo in guardia contro un malware israeliano che spia i dispositivi dei cittadini di vari Paesi, in particolare Egitto e Arabia Saudita.

Secondo questo rapporto, gli analisti ritengono che l'azione del Parlamento del regime sionista sia in realtà un modo per legalizzare lo spionaggio contro i Paesi arabi e i palestinesi con pretesti di sicurezza.

È stato anche riferito che l'esercito e il servizio Shin Bet (Shabak) del regime sionista possono raccogliere informazioni dai sistemi delle telecamere penetrandovi, e avranno ampi accessi senza alcuna supervisione.

Le istituzioni palestinesi per i diritti umani hanno anche descritto questa azione come un passo verso lo spionaggio dei palestinesi nella Striscia di Gaza o in Cisgiordania.