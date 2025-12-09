  1. Home
9 dicembre 2025 - 14:44
News ID: 1759646
Source: ABNA24
Allarme su una Guerra Nascosta tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sullo Yemen

Un attivista yemenita ha messo in guardia contro l'intensificarsi di una guerra nascosta tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita per il controllo del Paese.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Maalomah, Nabil Al-Hadda, capo di un centro attivo nel campo dei diritti umani in Yemen, ha sottolineato che la guerra nascosta tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sullo Yemen si è intensificata. "Ciò che sta accadendo in Yemen non è una guerra civile, ma un campo per la resa dei conti regionali."

Ha aggiunto: "Gli Emirati stanno cercando di consolidare la loro posizione nelle isole strategiche dello Yemen, e l'Arabia Saudita cerca di espandere la sua influenza nell'Hadramaut. Questo processo si svolge lungo la linea di una guerra di influenza di lunga data tra le due parti."

Al-Hadda ha affermato: "La coalizione che Arabia Saudita ed Emirati hanno lanciato contro lo Yemen è fallita. Le realtà sul campo hanno dimostrato che questo Paese non si piega nemmeno di fronte alle cosiddette superpotenze come gli Stati Uniti, quindi come può arrendersi a un'influenza regionale limitata?"

Ha chiarito: "Lo Yemen ha resistito all'intervento americano e alle minacce israeliane, quindi la sua sottomissione all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti è illogica. Loro sono sullo stesso fronte del regime sionista."

