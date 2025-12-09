Allarme su una Guerra Nascosta tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sullo Yemen

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Maalomah, Nabil Al-Hadda, capo di un centro attivo nel campo dei diritti umani in Yemen, ha sottolineato che la guerra nascosta tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sullo Yemen si è intensificata. "Ciò che sta accadendo in Yemen non è una guerra civile, ma un campo per la resa dei conti regionali."

Ha aggiunto: "Gli Emirati stanno cercando di consolidare la loro posizione nelle isole strategiche dello Yemen, e l'Arabia Saudita cerca di espandere la sua influenza nell'Hadramaut. Questo processo si svolge lungo la linea di una guerra di influenza di lunga data tra le due parti."

Al-Hadda ha affermato: "La coalizione che Arabia Saudita ed Emirati hanno lanciato contro lo Yemen è fallita. Le realtà sul campo hanno dimostrato che questo Paese non si piega nemmeno di fronte alle cosiddette superpotenze come gli Stati Uniti, quindi come può arrendersi a un'influenza regionale limitata?"

Ha chiarito: "Lo Yemen ha resistito all'intervento americano e alle minacce israeliane, quindi la sua sottomissione all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti è illogica. Loro sono sullo stesso fronte del regime sionista."