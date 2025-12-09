Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Russia Al-Yaum (Russia Today), fonti informate presso l'ambasciata russa a Caracas hanno dichiarato che le affermazioni degli Stati Uniti sulla probabile abdicazione del presidente venezuelano Nicolas Maduro sono considerate parte della guerra psicologica di Washington contro il Paese.

Hanno affermato che "voci vengono sollevate nei media globali che non sono vere. Questo processo è in linea con la guerra psicologica contro il governo legittimo del Venezuela."

Recentemente, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato di aver dato un ultimatum a Maduro, durante una telefonata, per dimettersi dal potere e lasciare il Venezuela!

Questo avviene mentre i funzionari venezuelani, inclusi Maduro e il suo ministro della Difesa, hanno sottolineato la protezione totale del Venezuela e la resistenza contro Washington.