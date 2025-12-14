Safi ad-Din: Hezbollah è più forte che mai e non deporrà le armi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Mayadeen, "Abdullah Safi ad-Din", rappresentante di Hezbollah in Libano in Iran, ha incontrato "Ali Akbar Velayati", consigliere della Guida Suprema per gli affari internazionali, e le parti hanno discusso degli sviluppi regionali e internazionali.

Ali Akbar Velayati, nell'incontro con Abdullah Safi ad-Din, ha sottolineato: "L'Iran, sotto la guida e gli ordini della Guida Suprema, continuerà risolutamente a sostenere Hezbollah, che è in prima linea nella resistenza come entità preziosa e dedita."

Velayati ha aggiunto: "Hezbollah è uno dei pilastri più importanti del Fronte della Resistenza e svolge un ruolo essenziale nel contrastare il Sionismo."

Safi ad-Din ha anche detto durante l'incontro: "Hezbollah oggi è più forte che mai ed è pronto a difendere l'unità del territorio libanese e del suo popolo, e non deporrà le armi in nessuna circostanza."

Riferendosi alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del regime sionista, ha osservato: "Il regime sionista e i suoi sostenitori devono sapere che Hezbollah risponderà con fermezza alle aggressioni ogni volta che lo deciderà."

Il rappresentante di Hezbollah ha anche espresso gratitudine per il sostegno a tutto campo della Repubblica Islamica dell'Iran, in particolare della Guida Suprema, alla resistenza libanese, sottolineando che questo sostegno ha portato, per la prima volta, il regime sionista a impegnarsi a rispettare un cessate il fuoco approvato dalle Nazioni Unite, che alla fine ha portato alla stabilizzazione dei confini meridionali del Libano con la Palestina occupata.