Avvertimento sul piano di Tel Aviv e di alcuni Paesi della regione per la frammentazione della Siria

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Maalomah, l'analista siriano Muhammad Tutunji ha sottolineato che la Turchia, il regime sionista e alcuni Paesi arabi del Golfo Persico stanno cercando di frammentare la Siria attraverso il sostegno a piani sospetti contro l'unità di questo Paese.

Egli ha aggiunto: "I piani che vengono tracciati contro la Siria prendono di mira l'unità nazionale e le istituzioni di governo."

Tutunji ha chiarito: "Gli interventi stranieri vengono effettuati con l'obiettivo di imporre nuove equazioni a favore degli interessi delle suddette parti e contro gli interessi della nazione siriana."

Ha affermato: "I gruppi nazionali in Siria devono resistere a questi piani. Neutralizzare la cospirazione per la frammentazione della Siria richiede la vigilanza popolare."