Il Consiglio di Sicurezza si riunisce oggi sull'accordo nucleare iraniano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'egiziana Bawaba Al-Ahram, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU terrà oggi, martedì, una riunione per esaminare il rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sul processo di attuazione della risoluzione relativa all'accordo nucleare iraniano (JCPOA).

Secondo questo rapporto, la riunione si tiene su richiesta di Danimarca, Francia, Grecia, Corea del Sud, Slovenia, Regno Unito e Stati Uniti.

Serie di riunioni del Consiglio di Sicurezza su dossier internazionali cruciali Da lunedì sera ora di Teheran (22-26 dicembre), il Consiglio di Sicurezza tiene una serie di incontri e briefing per discutere diverse questioni internazionali di rilievo. L'agenda comprende gli sviluppi in Myanmar, la crisi in Sudan, l'accordo nucleare iraniano e gli ultimi sviluppi della sicurezza a livello regionale e internazionale. Attualmente è in corso una sessione del Consiglio sulla città di Al-Fashir in Sudan.

Rappresentante della Russia Il rappresentante russo al Consiglio di Sicurezza ha dichiarato: "Qualsiasi tentativo di creare strutture di potere parallele in Sudan è inaccettabile. La soluzione alla crisi sudanese deve passare attraverso un dialogo inclusivo tra i gruppi sudanesi, senza dettami esterni."

Rappresentante degli Stati Uniti Il rappresentante degli Stati Uniti ha affermato: "Condanniamo i crimini commessi dalle Forze Armate Sudanesi e dalle Forze di Supporto Rapido (RSF) e chiediamo a tutte le parti sudanesi di astenersi dall'attaccare i civili."