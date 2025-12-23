Le immagini satellitari rivelano i crimini israeliani durante la tregua a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia Ma'an, le immagini satellitari scattate da Planet Labs nell'ultima settimana mostrano che centinaia di edifici nel quartiere di Al-Shuja'iya, a est di Gaza City, sono stati distrutti. Il regime sionista ha utilizzato attrezzature ingegneristiche per la demolizione completa di queste strutture.

Secondo il rapporto, le operazioni di demolizione coprono vaste aree a est della cosiddetta "linea gialla". Il confronto tra le vecchie e le nuove immagini dopo la tregua mostra che alcuni edifici, che erano stati solo parzialmente danneggiati durante la guerra, sono stati ora rasi al suolo.

È stato inoltre riferito che l'esercito israeliano ha stabilito 13 nuovi avamposti militari lungo la linea gialla, in particolare nel nord della Striscia di Gaza e a est di Khan Yunis, dall'inizio della tregua. Di conseguenza, i sionisti dispongono ora di 48 basi militari e sono avanzati ulteriormente all'interno della Striscia di Gaza.