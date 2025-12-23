Asa'ib Ahl al-Haq: "Non consegneremo le armi e non rinunceremo alla resistenza"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il sito di notizie Shafaq News, Jawad al-Talibawi, portavoce militare di Asa'ib Ahl al-Haq, ha dichiarato in un comunicato: "Tutti devono sapere che nella nostra cultura non c'è spazio per la consegna delle armi, per l'abbandono della resistenza o per l'indifferenza verso i complotti che i nemici progettano contro di noi".

Egli ha aggiunto: "Questa non è una questione politica né una clausola negoziabile, ma una fede basata sulla sovranità, che garantisce decisioni indipendenti ed è lo scudo dell'onore; non sarà spezzato dalle pressioni né scambiato con dettami esterni. Chiunque pensi il contrario non ci conosce affatto".

Al-Talibawi ha proseguito: "Il nostro motto è costante, permanente e continuo: ogni volta che ci verrà chiesto, noi saremo i custodi di questa patria, pronti a difenderla, a sacrificare le nostre vite per essa e a essere i costruttori di questo paese". Ha inoltre affermato: "Siamo sulla retta via per un Iraq forte e uno stato di successo".

Queste dichiarazioni giungono mentre il Quadro di Coordinamento dei gruppi sciiti iracheni, in un comunicato emesso dopo la riunione n. 255, ha sottolineato la sua posizione ferma a favore del monopolio delle armi nelle mani dello Stato, nell'ambito di un piano nazionale globale per rafforzare la sovranità e la sicurezza dell'Iraq.