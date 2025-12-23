Terrore a Tel Aviv per possibili operazioni yemenite contro i territori occupati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, le operazioni di successo delle forze yemenite di Ansarullah contro i territori occupati hanno mantenuto il regime sionista in uno stato di costante terrore, tanto che l'esercito israeliano ha dichiarato che esiste un rischio concreto di operazioni anti-israeliane da parte degli yemeniti.

L'esercito del regime ha aggiunto che le forze di Ansarullah sono sottoposte a addestramenti militari e non agiscono necessariamente solo dallo Yemen; tali attacchi potrebbero essere lanciati da yemeniti residenti in altri paesi come Libano, Giordania, Iraq e Siria, data la presenza di decine di migliaia di yemeniti in tutto il Medio Oriente.

Tel Aviv, rilanciando le sue accuse contro l'Iran nel tentativo di alimentare l'iranofobia, ha affermato che Teheran potrebbe chiedere a queste forze di lanciare attacchi contro il fronte interno israeliano utilizzando missili balistici, droni o persino incursioni terrestri. Se le operazioni contro la Striscia di Gaza dovessero riprendere, le forze di Ansarullah riavvierebbero i loro attacchi contro i territori occupati.