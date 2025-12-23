  1. Home
Crisi crescente nell'esercito israeliano: i sionisti scendono in piazza

23 dicembre 2025 - 11:10
L'aggravarsi della carenza di personale nell'esercito del regime sionista e i tentativi di Tel Aviv di reclutare gli Haredi hanno spinto questi ultimi a manifestare nuovamente la loro opposizione.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i sionisti noti come Haredi (ebrei ultra-ortodossi) hanno bloccato l'autostrada n. 4 nella zona di Bnei Brak, nel centro dei territori occupati, protestando contro il servizio militare obbligatorio nell'esercito del regime.

I media ebraici hanno riferito che la manifestazione ha interrotto il traffico automobilistico verso la città di Petah Tiqwa. La polizia del regime sionista, definendo la protesta illegale, si è schierata nell'area interessata.

Vale la pena notare che la crisi di manodopera nell'esercito del regime sionista ha spostato l'attenzione verso l'obbligatorietà del servizio militare per gli Haredi, portando a un'escalation di proteste tra le loro fila.

