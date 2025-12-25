Ergastolo per 11 spie sioniste in Tunisia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il Centro d'Informazione Palestinese, fonti giudiziarie tunisine hanno annunciato che gli 11 imputati nel caso dell'assassinio di Mohamed Zouari sono stati condannati al carcere a vita. La sentenza è stata emessa dalla camera penale specializzata in casi di terrorismo presso il tribunale di primo grado della Tunisia.

Mokhtar الجماعی (al-Jama'i), membro del team di difesa, ha dichiarato che tutti gli imputati erano contumaci al momento della sentenza e risultano latitanti. Tra i condannati, due cittadini bosniaci, Alen Čamdžić ed Elvir Sarac, sono stati identificati come gli esecutori diretti. Sono coinvolti anche altri sei stranieri e tre cittadini tunisini.

Mohamed Zouari è stato assassinato il 15 dicembre 2016 all'età di 49 anni davanti alla sua casa a Sfax, colpito da 20 proiettili. Al momento della morte, stava lavorando a un progetto di dottorato sulla costruzione di sottomarini a guida remota. Hamas ha confermato che Zouari era un membro delle Brigate al-Qassam e aveva supervisionato lo sviluppo dei droni "Ababil-1". Il movimento ha accusato il Mossad di essere dietro l'operazione. I droni da lui progettati sono stati utilizzati anche nell'operazione "Al-Aqsa Flood" il 7 ottobre 2023.