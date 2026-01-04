Yemen: L'aggressione al Venezuela riflette il bullismo politico e l'indole predatrice degli Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, il Ministero degli Affari Esteri dello Yemen ha rilasciato una dichiarazione affermando: "Condanniamo con i termini più fermi l'aggressione statunitense contro il Venezuela e il rapimento del Presidente Nicolas Maduro e di sua moglie."

La dichiarazione continua: "Ciò che gli Stati Uniti hanno fatto è una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, delle leggi internazionali e della sovranità, stabilità e integrità territoriale del Venezuela. Questa azione è la continuazione di una lunga storia di interferenze statunitensi negli affari interni dei paesi, specialmente in America Latina."

Il Ministero degli Esteri yemenita ha sottolineato: "L'aggressione degli Stati Uniti al Venezuela riflette un approccio basato sul bullismo politico, l'uso della forza, la legge della giungla e il saccheggio delle risorse dei popoli."