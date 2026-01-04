  1. Home
Yemen: L'aggressione al Venezuela riflette il bullismo politico e l'indole predatrice degli Stati Uniti

4 gennaio 2026 - 08:29
News ID: 1769250
Source: ABNA24
Il Ministero degli Affari Esteri dello Yemen, condannando l'aggressione militare statunitense contro il Venezuela, ha definito questa azione un riflesso dell'approccio di Washington basato sul bullismo politico, l'uso della forza, la legge della giungla e il saccheggio delle risorse dei popoli.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, il Ministero degli Affari Esteri dello Yemen ha rilasciato una dichiarazione affermando: "Condanniamo con i termini più fermi l'aggressione statunitense contro il Venezuela e il rapimento del Presidente Nicolas Maduro e di sua moglie."

La dichiarazione continua: "Ciò che gli Stati Uniti hanno fatto è una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, delle leggi internazionali e della sovranità, stabilità e integrità territoriale del Venezuela. Questa azione è la continuazione di una lunga storia di interferenze statunitensi negli affari interni dei paesi, specialmente in America Latina."

Il Ministero degli Esteri yemenita ha sottolineato: "L'aggressione degli Stati Uniti al Venezuela riflette un approccio basato sul bullismo politico, l'uso della forza, la legge della giungla e il saccheggio delle risorse dei popoli."

