La Vicepresidente di Maduro diventa Presidente ad interim del Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'Agence France-Presse (AFP) ha riferito che la Corte Costituzionale Suprema del Venezuela ha ordinato a "Delcy Rodríguez", vice di Maduro, di assumere temporaneamente i poteri del Presidente del Paese.
Nel frattempo, il Ministero degli Affari Esteri del Brasile ha dichiarato: "In assenza di Nicolás Maduro, che è detenuto negli Stati Uniti, riconosciamo Rodríguez come Presidente di transizione del Paese."
Il Ministero ha inoltre sottolineato che i paesi dell'America Latina e dei Caraibi terranno una riunione straordinaria per stabilire una posizione comune riguardo all'attacco statunitense al Venezuela.
