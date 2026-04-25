Avvertimento del Comando Regionale Khatam al-Anbiya agli USA: Smettete con la pirateria!

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il comando centrale Khatam al-Anbiya (AS) ha emesso un comunicato che avverte della continuazione del blocco, del banditismo e della pirateria da parte degli Stati Uniti nella regione.

Nel comunicato si legge: «Se l'esercito degli Stati Uniti continuerà il blocco, il banditismo e la pirateria nella regione, siano certi che si troveranno di fronte alla reazione delle potenti forze armate iraniane.»

Il comunicato aggiunge: «Gli Stati Uniti sappiano che le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran dispongono di un'autorità e una prontezza superiori al passato per difendere la sovranità, il territorio e gli interessi nazionali; l'esercito di quel paese ha sperimentato parte di quest'autorità e della capacità offensiva durante la terza guerra imposta.»

Una parte del comunicato recita: «Siamo pronti e determinati, nel monitorare il comportamento e gli spostamenti dei nemici nella regione e nel continuare a gestire e controllare lo Stretto strategico di Hormuz, a infliggere danni ancora più gravi ai nemici americani e sionisti in caso di nuova aggressione.»