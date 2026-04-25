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Gli attacchi degli F-5 dell'Iran hanno causato estesi danni alle basi americane

25 aprile 2026 - 18:20
News ID: 1806270
Source: ABNA24
Gli attacchi degli F-5 dell'Iran hanno causato estesi danni alle basi americane

«NBC News» in un rapporto ha scritto: Gli attacchi dell'Iran con gli F-5, nonostante la difesa aerea di Washington, hanno causato miliardi di dollari di danni alle basi americane.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, «NBC News» ha rivelato oggi sabato che l'Iran ha inflitto danni molto più estesi alle basi militari americane rispetto a quanto pubblicamente ammesso.

Secondo quanto dichiarato dal mezzo di informazione, le basi e le attrezzature americane in tutta l'Asia occidentale sono state colpite dall'Iran durante l'aggressione imposta americano-sionista contro Teheran; tra cui da un caccia F-5 iraniano la cui riparazione potrebbe costare miliardi di dollari a Washington.

«NBC News» ha aggiunto che questi attacchi sono avvenuti nonostante la difesa aerea americana.

Secondo tre funzionari americani, due assistenti del Congresso e un'altra persona a conoscenza dei danni, le basi militari americane e altre attrezzature nella regione del Golfo hanno subito gravi danni a causa degli attacchi iraniani, che sono molto più gravi di quanto pubblicamente riconosciuto, e ci si aspetta che Washington spenda miliardi di dollari per le riparazioni.

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