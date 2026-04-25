La storica sconfitta di Tabas e del sud di Isfahan sia di monito per gli arroganti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, «Masoud Pezeshkan» ha pubblicato oggi, sabato 5 Ordibehescht, un messaggio sulla piattaforma social X, ricordando l'anniversario della storica sconfitta degli Stati Uniti a Tabas, scrivendo: «In quel giorno, la supremazia divina su ogni altra volontà è diventata evidente.»

Nel prosieguo del messaggio ha aggiunto: «Anche quest'anno, per grazia di Dio, si è verificato un altro "Tabas" nel sud di Isfahan e ha dimostrato che Dio è il protettore della gente di questa terra, [come] la sabbia di Tabas.»

Il Presidente ha sottolineato: «Mi auguro che queste sconfitte storiche servano da monito per gli arroganti del mondo.»