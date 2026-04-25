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La storica sconfitta di Tabas e del sud di Isfahan sia di monito per gli arroganti

25 aprile 2026 - 18:20
News ID: 1806271
Source: ABNA24
La storica sconfitta di Tabas e del sud di Isfahan sia di monito per gli arroganti

Il Presidente ha dichiarato: «Anche quest'anno, per grazia di Dio, si è verificato un altro "Tabas" nel sud di Isfahan. Mi auguro che queste sconfitte storiche servano da monito per gli arroganti del mondo.»

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, «Masoud Pezeshkan» ha pubblicato oggi, sabato 5 Ordibehescht, un messaggio sulla piattaforma social X, ricordando l'anniversario della storica sconfitta degli Stati Uniti a Tabas, scrivendo: «In quel giorno, la supremazia divina su ogni altra volontà è diventata evidente.»

Nel prosieguo del messaggio ha aggiunto: «Anche quest'anno, per grazia di Dio, si è verificato un altro "Tabas" nel sud di Isfahan e ha dimostrato che Dio è il protettore della gente di questa terra, [come] la sabbia di Tabas.»

Il Presidente ha sottolineato: «Mi auguro che queste sconfitte storiche servano da monito per gli arroganti del mondo.»

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