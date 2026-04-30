Aref: È giunto il momento di ricalcolare e superare i punti di appoggio fragili

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Abna, Mohammad Reza Aref, primo vicepresidente, nel suo messaggio ha delineato la sicurezza nazionale dell’Iran in questo stretto strategico. Egli ha avvertito le potenze interventiste e ha ribadito ai paesi vicini che il tempo per rivedere i calcoli e per distaccarsi dai fragili appoggi extraregionali è finalmente arrivato.

Nello stesso messaggio, Aref ha definito l’Iran come il «fratello maggiore» e l’ancora di stabilità della regione, affermando che una pace duratura è possibile solo all’ombra della convergenza locale e della forza comune dei paesi del Golfo Persico.