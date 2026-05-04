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Lo Stretto di Hormuz non tornerà alle condizioni di prima; non abbiamo negoziati in campo nucleare

4 maggio 2026 - 23:26
News ID: 1809903
Source: ABNA24
Lo Stretto di Hormuz non tornerà alle condizioni di prima; non abbiamo negoziati in campo nucleare

Il Ministro degli Esteri del nostro paese, durante un incontro con i membri della commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento, ha sottolineato che stiamo elaborando un meccanismo per gestire lo Stretto di Hormuz e che lo Stretto di Hormuz non tornerà alle condizioni di prima.

Secondo il corrispondente di ABNA, Ebrahim Rezaei, nel descrivere la riunione di oggi (martedì 14 Ordibehesht) della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento con Seyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri, ha detto: «In questa riunione, il Ministro degli Esteri ha presentato un rapporto sulle attività, i programmi e le azioni dell'apparato di politica estera durante la guerra dei 40 giorni e dopo fino ad oggi, in particolare sulla questione dei negoziati.»

Ha continuato: «Il Ministro degli Esteri del nostro paese, riferendosi alla posizione superiore della Repubblica Islamica dell'Iran dopo la guerra recente e al cambiamento dello sguardo del mondo verso il popolo iraniano a seguito della resistenza della gente durante la guerra dei 40 giorni, ha dichiarato che la guerra recente, nonostante alcuni danni, ha portato molte benedizioni grazie al sangue del leader martire e degli altri martiri, ed è nostro dovere comprenderle e proteggerle.»

Tutti guardano all'Iran come a una grande e importante potenza

Il portavoce della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Consiglio Islamico dell'Iran ha aggiunto: «Araghchi ha sottolineato che la posizione della Repubblica Islamica dell'Iran è molto cambiata rispetto a prima della guerra dei 40 giorni, e guardano all'Iran come a una grande e importante potenza; il nemico pensava che l'Iran si fosse indebolito, ma in questa guerra ha visto che l'Iran ha affrontato la più grande forza armata del mondo e due potenze nucleari e le ha impedite di raggiungere i loro obiettivi.»

Il rappresentante del popolo di Dashtan nel Consiglio Islamico dell'Iran ha detto: «Secondo le spiegazioni del Ministro degli Esteri, il nemico ha usato tutti i metodi per far capitolare l'Iran, inclusi disordini, colpo di stato, attacco militare, movimenti separatisti e altre azioni, ma ha fallito; nessuno immaginava che l'Iran sarebbe stato in grado di estendere la guerra agli obiettivi americani nella regione e chiudere lo Stretto di Hormuz, ma l'Iran lo ha fatto con forza durante la guerra.»

Rezaei ha continuato: «Araghchi ha dichiarato che il tono dei paesi dopo la guerra nei confronti dell'Iran è cambiato e anche la dottrina di sicurezza regionale è cambiata, così che prima era basata sulle basi americane, ma ora è cambiata, perché queste basi sono diventate un fattore contro la sicurezza e non creano sicurezza, ma causano addirittura insicurezza.»

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