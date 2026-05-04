Lo Stretto di Hormuz non tornerà alle condizioni di prima; non abbiamo negoziati in campo nucleare

Secondo il corrispondente di ABNA, Ebrahim Rezaei, nel descrivere la riunione di oggi (martedì 14 Ordibehesht) della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento con Seyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri, ha detto: «In questa riunione, il Ministro degli Esteri ha presentato un rapporto sulle attività, i programmi e le azioni dell'apparato di politica estera durante la guerra dei 40 giorni e dopo fino ad oggi, in particolare sulla questione dei negoziati.»

Ha continuato: «Il Ministro degli Esteri del nostro paese, riferendosi alla posizione superiore della Repubblica Islamica dell'Iran dopo la guerra recente e al cambiamento dello sguardo del mondo verso il popolo iraniano a seguito della resistenza della gente durante la guerra dei 40 giorni, ha dichiarato che la guerra recente, nonostante alcuni danni, ha portato molte benedizioni grazie al sangue del leader martire e degli altri martiri, ed è nostro dovere comprenderle e proteggerle.»

Tutti guardano all'Iran come a una grande e importante potenza

Il portavoce della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Consiglio Islamico dell'Iran ha aggiunto: «Araghchi ha sottolineato che la posizione della Repubblica Islamica dell'Iran è molto cambiata rispetto a prima della guerra dei 40 giorni, e guardano all'Iran come a una grande e importante potenza; il nemico pensava che l'Iran si fosse indebolito, ma in questa guerra ha visto che l'Iran ha affrontato la più grande forza armata del mondo e due potenze nucleari e le ha impedite di raggiungere i loro obiettivi.»

Il rappresentante del popolo di Dashtan nel Consiglio Islamico dell'Iran ha detto: «Secondo le spiegazioni del Ministro degli Esteri, il nemico ha usato tutti i metodi per far capitolare l'Iran, inclusi disordini, colpo di stato, attacco militare, movimenti separatisti e altre azioni, ma ha fallito; nessuno immaginava che l'Iran sarebbe stato in grado di estendere la guerra agli obiettivi americani nella regione e chiudere lo Stretto di Hormuz, ma l'Iran lo ha fatto con forza durante la guerra.»

Rezaei ha continuato: «Araghchi ha dichiarato che il tono dei paesi dopo la guerra nei confronti dell'Iran è cambiato e anche la dottrina di sicurezza regionale è cambiata, così che prima era basata sulle basi americane, ma ora è cambiata, perché queste basi sono diventate un fattore contro la sicurezza e non creano sicurezza, ma causano addirittura insicurezza.»